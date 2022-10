Truffa ad un anziana, “Tuo nipote ci deve 3 mila euro”: due arresti

Inventandosi un problema che il nipote della signora avrebbe avuto con loro, i due ladri hanno costretto l'anziana di 85 anni a prelevare 3 mila e a consegnargli anche dei gioielli di alto valore per saldare un conto inesistente.

Insospettiti da un auto col motore acceso davanti ad un ufficio postale di Rocca di Papa, i carabinieri hanno perquisito due uomini, campani di 23 e 25 anni entrambi con precedenti, sventando la truffa che stavano per portare a termine nei confronti di una signora anziana. I due, gravemente indiziati di truffa aggravata in concorso, avevano convinto l'85enne di un problema che il nipote avrebbe dovuto risolvere, costringendola a pagare 3 mila euro e facendosi consegnare anche diversi gioielli di alto valore per saldare il conto.

L'arresto

I militari, nel corso del controllo, hanno rinvenuto i gioielli di cui i due truffatori si erano impossessati, tra i quali c'erano anche le fedi delle nozze della signora, per poi vedere l'87 enne uscire dall'ufficio postale con la somma di 3 mila euro che gli uomini le avevano richiesto. Interrotto il tentativo di truffa, l'anziana è stata portata in caserma dove tutta la refurtiva le è stata riconsegnata, ed è scattato l'arresto per i due ladri. I carabinieri della Capitale, inoltre, sono impegnati nelle campagne di sensibilizzazione e prevenzione contro i furti e le truffe agli anziani, organizzando incontri nei luoghi di aggregazione nel corso dei quali si illustrano le principali tecniche che i truffatori mettono in atto per compiere i reati di questo genere, al fine di fornire le informazioni necessarie per fronteggiare i tentativi di truffa.

