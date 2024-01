Turismo, un altro hotel da urlo a Roma: ecco Singer Palace, 30 camere top

Tra la famosa Via del Corso, la “Via Lata” dei Romani e Via Alessandro Specchi - il Palazzo Singer fu costruito nel 1930 dall'architetto Mario Loreti – e nacque dal desiderio di Sir Douglas Alexander, presidente della Singer Corporation, di ospitare la sede italiana delle famose omonime macchine da cucire.

Storia, design e ospitalità si fondono perfettamente nel Singer Palace Hotel Roma che si caratterizza per l'architettura Art Decò e i contemporanei dettagli dell'interior.

Marmi e finiture di lusso

Il Singer Palace accoglie gli ospiti con l'iconica scala “sospesa” - costituita da gradini e rampe autoportanti, realizzati in marmo Arabescato Corchia; la balaustra è realizzata in avveniristico croma luminio, con fregi in noce e moderna galatite, una plastica derivata dal latte, precursore delle odierne plastiche di sintesi. La lobby, invece, è stata realizzata in pannelli di noce scuro e impreziosita da inserti in marmo e una scultura metallica tridimensionale di impronta futurista ispirata ad Amerigo Tot, artista ungherese che negli anni '50 ebbe il suo atelier a pochi passi dal Singer.

La trasformazione

La trasformazione del Palazzo in Hotel è avvenuta nel 2018 con l'architetto Potito Michele Giorgio, grazie al desiderio della famiglia italiana Visocchi, che rappresenta ancora oggi la proprietà e gestione diretta. Oggi il Palazzo è il nuovo boutique hotel Singer Palace Hotel Roma.

Cuore italiano

Con un DNA fortemente italiano e un team quasi totalmente femminile, il Singer Palace è lo straordinario punto di riferimento nella Capitale per chi desidera un'ospitalità di nicchia, ricercata ma al contempo familiare.Punto di forza dell’hotel sono le due terrazze panoramiche, dove si trovano i servizi F&B: sul rooftop il Jim's Bar, sapientemente capitanato dalla Bar Manager, Federica Geirola – Ambassador del brand Fabbri, che propone agli ospiti un'offerta mixology elettrizzante. Mentre sull'altra si trova il Ristorante Le Terrazze guidato dallo Chef Alessandro Fiaccoche propone i piatti della tradizione romana con un tocco contemporaneo. In un gioco di in e outdoor – con tavoli e lounge interne ed esterne, sia il Bar che il Ristorante sono il “the place to be”, un punto di vista mozzafiato sulla città, sullo skyline di cupole e statue: dalla Colonna Antonina, a Montecitorio, dal Collegio Romano di Padre Athanasius Kircher, dal Vittoriano alla Chiesa di San Marcello, presente e vigile sullo sfondo, il palazzo del Quirinale, dalle tre bandiere.

Trenta stanze al top

Immancabili le Camere, 30, sempre caratterizzate da un lifestyle contemporaneo – all’interno delle quali, grazie all’intervento dell'interior designer Elisa Ferrari, si trovano eleganti elementi d'arredo e una grande cura dei dettagli: divani in velluto dai toni gioiello, morbide sedute, carta da parati in seta e quadri e oggetti d'arte delle artiste Francesca Maffucci e Maria Angeles Vila Tortosa. Oltre alle iconiche Terrace Suite e Singer Suite, con una vista sugli esclusivi palazzi storici, il Singer Palace Hotel Roma ha pensato anche alle famiglie, che nelle Family rooms o Family suite comunicanti possono trovare la sistemazione perfetta per loro - immancabili anche le amenities dedicate, i libri e i giochi per i bambini in camera.Il Singer Palace Hotel Roma, inoltre, propone ai suoi ospiti originali avventure per scoprire Roma, come ad esempio “Elettric golf car tour”, il modo più divertente e comodo per visitare il centro di Roma con una guida privata, senza stress oppure l'itinerario “I Tesori dell’arte” per ammirare giardini segreti, antichi palazzi privati esclusivi.Un nuovo punto di riferimento da cui partire per scoprire e vivere Roma, un nuovo indirizzo per chi è già in città e cerca sempre nuovi straordinari punti di vista e servizi, tutto questo è il Singer Palace Hotel Roma.