Turisti derubati vicino alla stazione Termini fanno arrestare lo scippatore

Ennesimo furto nei pressi della stazione Termini di Roma. Questa volta le vittime di una rapina in via Milazzo, a pochi passi dallo scalo ferroviario, sono stati due turisti in visita nella Capitale.

Un cittadino straniero ha strappato la collana in oro dal collo di una giovane turista che era in compagnia del fidanzato e poi ha strattonato i due per tentare la fuga.

Ladro bloccato

La coppia ha reagito bloccando l’uomo fino all’arrivo di una pattuglia dei carabinieri della Stazione Roma Vittorio Veneto che transitava in quel momento e che ha notato alcune persone che si erano avvicinate, attirate dal trambusto.

Arrestato scippatore ganese

I militari hanno preso in carico l’uomo, un 35enne del Ghana senza fissa dimora, e hanno recuperato la refurtiva, riconsegnata alla vittima. L’arrestato è stato portato in caserma e dovrà rispondere del reato di rapina.