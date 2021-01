Dopo aver trascorso la serata a bere insieme, ormai ubriachi fradici, si sono azzuffati nei pressi di San Pietro dando vita a una rissa. I Carabinieri denunciano i tre, ma uno ha anche bisogno delle cure dell'ospedale.

Tre cittadini polacchi di 30, 33 e 35 anni, già conosciuti alle forze dell’ordine, sono stati denunciati a piede libero. La rissa, scoppiata intorno alle 20,30 in piazza Pio XII, è stata notata da una pattuglia di Carabinieri della Stazione Roma San Pietro che passava di là. I militari, dopo aver diviso i contendenti, hanno attivato i soccorsi per consentire al 33enne, con vistose ferite al volto, il trasporto – in codice giallo - all’Ospedale “San Giovanni Addolorata” per le visite del caso.