Una mostra di luminarie a Monteverde per il nuovo ristorante Mucca Pazza

Una mostra di luminarie da lasciare senza fiato. Una distesa di luci, colori e suoni per attrarre bambini e stupire gli adulti. L'accensione è prevista con la mega inaugurazione del nuovo ristorante Mucca Pazza a Monteverde, in via Luigi Zambarelli.

Un passo importante per una nuova eccellenza culinaria di Roma. Un pezzo di storia della ristorazione che punta di essere un riferimento e continuare la tradizione.

Il proprietario

"Sarà una festa - spiega Fabio Bonardo, che si è lanciato in questa nuova avvenutiura - per i piccoli e per i grandi. La nostra filosofia di ristorazione, infatti, è quella di aprire le porte alle famiglie e regalare emozioni al palato senza far perdere attimi di gioco ai bambini. Per questo siamo felici di accogliere tutti nel nostro risto family dove il divertimento e il buon cibo si fondono in un'esperienza indimenticabile per tutta la famiglia".

Cene e feste

Mucca Pazza è il luogo ideale per feste di compleanno e occasioni speciali! Una speciale equipe di esoperti organizza festa a tema per creare eventi insieme ai bambini in modo indimenticabile, con una super animazione.