Unicef: Paolo Rozera confermato direttore generale per i prossimi 4 anni

Il Consiglio Direttivo dell’Unicef Italia ha confermato all’unanimità per i prossimi 4 anni Paolo Rozera come Direttore generale del Comitato Italiano per l'Unicef Fondazione ETS.

“Siamo contenti di confermare Paolo Rozera Direttore generale, proprio nell’anno in cui celebriamo l’importante traguardo dei 50 anni dell’Unicef Italia. Siamo certi che saprà affrontare le sfide che ci attendono nei prossimi anni per creare un mondo più a misura di ogni bambino e bambina”, ha dichiarato la Presidente di Unicef Italia Carmela Pace.

Una lunga esperienza

Rozera è Direttore generale dell’Unicef Italia dal 2015. In questi anni ha effettuato diverse missioni sul campo, tra cui: Etiopia, Moldavia (al confine con l’Ucraina, all’inizio della guerra), Giordania, Libano, Mali, Iraq, Laos. Repubblica Democratica del Congo e Afghanistan.Rozera ha cominciato a lavorare nel 1991 all’Unicef Italia prima nell’area riguardante l’Educazione allo Sviluppo, poi nel Gruppo Internazionale Mediterraneo e in seguito presso la Presidenza e la Direzione generale. Dal 2008 è Responsabile dell’Ufficio Risorse Umane. Dal gennaio all’aprile 2015 è stato Direttore ad interim.

Docente Luiss

Dal 2009 al 2013 è stato docente presso la LUISS nel Master in Gestione delle Risorse Umane e Organizzazione sul tema della Responsabilità Sociale d’impresa.Laureato in Scienze Politiche – indirizzo economico internazionale presso l’Università “La Sapienza” di Roma, nel dicembre 2012 ha concluso l’Executive Master in Business Administration presso la LUISS in Roma.È scout dall’età di 6 anni e ha rappresentato l’Organizzazione Mondiale dello Scautismo presso la FAO. Nel 1996 ha organizzato e coordinato il Forum Internazionale della Gioventù in occasione del Summit Mondiale sull’Alimentazione. Tra il 1999 e il 2000 ha collaborato con la FAO.Nato a Brescia, vive nella provincia di Roma da molti anni. Sposato, ha due bambini, Lorenzo e Riccardo. Appassionato motociclista, ama il basket.