Unindustria, Antonio Vallone confermato presidente della sezione Sanità

Antonio Vallone, amministratore delegato del Gruppo Sanitario San Raffaele, è stato confermato all'unanimità Presidente della Sezione Sanità di Unindustria, l’Unione degli Industriali e delle imprese di Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo, per il quadriennio 2020-2024.

“Tra gli obiettivi della mia presidenza, sicuramente mi impegnerò ad intensificare ancora di più i rapporti con le Istituzioni – il neo Presidente della Sezione Sanità di Unindustria – insieme alla mia squadra monitoreremo l’evoluzione legislativa di tutte le norme emanate a livello regionale e nazionale ed incrementeremo le collaborazioni con le altre associazioni. Ci aspettano degli anni interessanti e di gran lavoro; la fine del commissariamento della nostra Regione ci auguriamo sia quel cambio di passo che è stato annunciato. Noi siamo pronti ad una collaborazione costruttiva e propositiva con le istituzioni di riferimento, pronti ancora una volta ad una ripartenza, oggi più che mai piena di significato. Infine – conclude il Dott. Vallone – punterò a sviluppare un lavoro sinergico tra le imprese, in un’ottica di approfondimento della conoscenza e del business tra le stesse, favorendo l’aggregazione tra gli associati della mia sezione ma anche con le altre componenti dell’associazione per dare continuità e valorizzare ulteriormente alcuni progetti identitari della Sezione"

La Sezione Sanità associa 64 aziende che operano nel settore per oltre 7400 dipendenti.Antonio Vallone è stato eletto dall’Assemblea che ha nominato, come Vice Presidenti Marco Longo (Aurelia 80 spa) e Luca Marino (Marilab srl). I restanti membri del Consiglio Direttivo della Sezione sono: Giampaolo Angelucci (San Raffaele Spa), Matteo Angelucci (Gruppo San Raffaele), Maria Luisa Bellini (Resanatrix) ,Giovanni Chiavetta (Mondo riabilitazione), Gerardo Cosolo (Cames), Giuseppe Errico (La Valle Societa' Cooperativa Sociale), Raffaella Ferradini (Gruppo Italcliniche), Gaia Garofalo (Gruppo Italcliniche), Alessandra Lucatelli (Ncl Istituto Di Neuroscienze Srl), Marco Manicastri (Mondo Riabilitazione Srl) , Marco Marziale (Gruppo san Raffaele), Rinaldo Mazzetti (Centro diagnostico Arce), Luca Pitoni (RIA H Riabilitazione).

Chi è Antonio Vallone

Antonio Vallone, ha conseguito la sua formazione in Francia e da subito si è inserito nel mondo del lavoro nel settore della Sanità. Dal 1981 al 1997 ha ricoperto ruoli di sempre crescente responsabilità in numerose realtà lavorative del comparto sanità nelle aree contabilità ed amministrazione coordinando risorse e partecipando alla definizione delle strategie direttive. Nel 1997 entra nella squadra della Tosinvest sanità spa – oggi San Raffale spa – maturando, negli anni a seguire, una notevole esperienza di gestione organizzativa e finanziaria in vari settori dell’azienda. Nel 2006 viene nominato Amministratore Delegato e, successivamente, Vice Presidente del Gruppo, carica che ricopre tutt’oggi. Nel 2016 viene eletto presidente della sezione sanità di Unindustria per il quadriennio successivo, anche in questa esperienza emergono le grandi capacità manageriali e di ascolto che lo contraddistinguono.