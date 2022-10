Università, lezioni spaziali a La Sapienza: 12 studenti diventano astronauti

Esplorazioni sui terreni lunari, viaggi nei sotterranei di Marte, esperimenti per sviluppare nuove tecniche di produzione energetica e studi su innovative forme per la coltura di micropiante: le simulazioni nelle grotte del Lazio mandano gli studenti sui pianeti.

Il laboratorio per preparare gli astronauti del futuro è firmato dal Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale de La Sapienza e con il progetto “Sapienza Gruppo Esploraziono Analoghe” coinvolge 6 studenti e 6 studentesse impegnati in missioni spaziali da portare a termine tra situazioni estreme ed esperimenti da compiere.

Le simulazioni spaziali nelle grotte

Il progetto si sta svolgendo negli ambienti delle grotte del Lazio, in collaborazione con il Gruppo Speleologico del Club Alpino Italiano Sezione di Roma ed coinvolge 6 studentesse e 6 studenti che compongono il team di astronauti analoghi, nel ruolo di operatori incaricati di portare a termine gli obiettivi della missione. Le grotte rappresentano infatti una location ideale per simulare nuove missioni spaziali, che vedono gli studenti esplorare i lava tubes lunari o gli ambienti sotterranei di Marte, insieme alla conduzione esperimenti, come lo sviluppo di nuove tecniche di produzione di energia attraverso il riuso dei rifiuti biologici dell’organismo umano o lo studio di forme innovative per la coltura di micropiante.

Il successo del progetto

“Sapienza Gruppo Esplorazioni Analoghe” è un progetto ambizioso che ha già riscosso successo al recente International Astronautical Congress di Parigi, e che con Labozeta tra gli sponsor, riprende le orme dell'European Space Agency, già protagonista nell'addestramento dei suoi astronauti tramite questo genere di “missioni analoghe”, come Esa Caves o Pangea.