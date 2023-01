Università Unicusano, la Giustizia dà spettacolo: quanto durerà l'inchiesta?

Secondo le stime degli esperti il valore della Università Unicusano si aggira a poco meno di due miliardi di Euro. In questi anni di attività si è conquistata la fiducia di molti studenti, ha contribuito allo sviluppo ed alla ricerca scientifica ed ha elargito migliaia di borse di studio gratuite agli studenti delle Superiori.

L'Unicusano è un Ente di proprietà di un privato. Non sappiamo se nelle recenti notizie di cronaca giudiziaria abbia ragione la Procura e la Guardia di Finanza o il fondatore e patron della Università. Quello che balza agli occhi è ancora una volta l'utilizzo strumentale della forza a disposizione della Procura e la conseguente ed ormai usuale conferenza stampa per gettare in pasto all'opinione pubblica il malcapitato del momento. Ovviamente non poteva mancare la coreografia con i particolari dei viaggi, con Ferrari ed altre auto di lusso.

I metodi coercitivi delle Procure per fare notizia

Quando si parla di riforma della Giustizia si parla di decine di casi come questi, dove in barba al buon senso, alla tutela dell'Impresa e dei lavoratori che vi prestano servizio ed un questo caso anche agli studenti che la frequentano, si utilizza il mezzo più coercitivo possibile solo ed esclusivamente per colpire e fare notizia.

Era davvero necessario un sequestro preventivo che immobilizza l'Università e le crea problemi gestionali che ricadranno sui lavoratori e sugli studenti ? E soprattutto da quanto tempo è in corso questa inchiesta ? Vi era cosi un pericolo imminente per chiedere un sequestro ora? Non sarà che ancora una volta la magistratura scende in soccorso visto il probabile esito scontato delle Regionali?