Vaiolo delle scimmie, salgono a 3 i contagi. Tracciati i contatti più stretti

Salgono a tre i casi di vaiolo delle scimmie. Giovedì 19 maggio era stato ricoverato all'Umberto I il primo paziente positivo al virus, poi trasferito allo Spallanzani dove è stata diagnosticata la positività al Vaiolo delle scimmie. Altri due casi sospetti erano sotto osservazione, poi però risultati anche loro positivi.

Il primo caso era stato riscontrato in un ragazzo di ritorno dalle Isole Canarie. In seguito era stata avviata una indagine epidemiologica per ricostruire tutto l'albero dei contatti avvenuti con il giovane, mettendo in isolamento quelli più stretti con precise indicazioni e prescrizioni. Tornano quindi monitoraggio e tracciamento dei casi

La nuova task force contro il Vaiolo delle scimmie

L'Istituto superiore della sanità ha subito creato una task force di esperti. Le raccomandazioni prevedono "di restare a casa a riposo qualora insorga la febbre e di rivolgersi al medico di fiducia in caso di comparsa di vescicole o altre manifestazioni cutanee”, proseguono gli esperti dell'Iss. “Come prevenzione, è importante evitare il contatto con persone con febbre e valutare con attenzione, prima di ogni contatto personale stretto o contatto sessuale, la presenza di eventuali manifestazioni cutanee inusuali (quali vescicole o altre lesioni) sulla cute del partner.

Secondo l'Istituto, chi è stata vaccinato contro il Vaiolo potrebbe essere meno a rischio di contrarre la malattia o di sviluppare sintomi gravi. È dunque possibile che le persone che non siano state vaccinate contro il vaiolo (vaccinazione abolita in Italia nel 1981) "siano a maggior rischio di infezione con il monkeypox per l'assenza di anticorpi che, per la similitudine del virus del vaiolo con il monkeypox, possono essere efficaci a contrastare anche questa virosi", sottolineano gli specialisti dell'Iss.