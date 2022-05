Vaiolo scimmie, ministero della Salute: "L’uomo può infettare cani e gatti"

L'uomo può può attacare il Vaiolo delle scimmie a cani e gatti, ma ancora non sono certi i dati finora ricavati sulla trasmissibilità fra uomo e uomo. Alcune stime, raccolte in Africa, parlano di una trasmissibilità fino al 12 per cento, altre invece toccano il picco del 50.

Nel 2003, durante la pandemia negli Usa, invece il rischio di contagio era allo 0 per cento. Ma è anche vero che i virus possono mutare, come ci ha ben insegnato ultimamente il Covid. "Dai focolai in Africa, il tasso di attacco secondario è stimato al 9-12% tra i contatti non vaccinati all'interno delle famiglie, tuttavia altre stime raggiungono il 50%, mentre nell'epidemia del 2003 negli Stati Uniti era pari allo 0%", evidenzia la circolare del ministero della Salute. "Sebbene alcuni dei casi segnalati siano epidemiologicamente collegati - si precisa - in questa epidemia non è stata ancora documentata la trasmissione ai contatti stretti".

"I contatti - si ricorda nel testo - devono essere monitorati almeno quotidianamente per l'insorgenza di segni/sintomi riferibili a Mpx per un periodo di 21 giorni dall'ultimo contatto con un paziente o con i suoi materiali contaminati durante il periodo infettivo.

Vaiolo scimmie: la trasmissione da uomo ad animali di compagnia

Secondo la circolare del ministero della Salute, il contagio del Vaiolo delle scimmie tra uomo e ad animale è possibile. "Si sospetta che i roditori, e in particolare le specie della famiglia degli scoiattoli, siano ospiti idonei, più dell'uomo, e la trasmissione dall'uomo agli animali da compagnia è quindi teoricamente possibile".

"Un tale evento di spill-over potrebbe in ultima analisi portare il virus a stabilirsi nella fauna selvatica europea e la malattia a diventare una zoonosi endemica", è il monito contenuto nel documento, in linea con l'avvertimento lanciato nei giorni scorsi anche dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie.