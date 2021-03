Valter Macchi confermato coordinatore regionale di Oice Lazio

L’Assemblea degli associati Oice (Organizzazioni di Ingegneria e di Consulenza) della regione Lazio, riunitasi in teleconferenza, ha eletto l’architetto Valter Macchi, Ceo di BmStudio srl Progetti Integrati, già Coordinatore uscente, come Coordinatore regionale della Regione.

L’elezione di Macchi (in foto), confermato come coordinatore delle società di ingegneria e architettura laziali, è avvenuta alla presenza del Presidente Oice, Gabriele Scicolone, del Presidente della Consulta interregionale, Giovanni Kisslinger, e del Direttore Generale Oice, avvocato Andrea Mascolini, e sarà ratificata l’11 marzo dal Consiglio generale dell’Associazione confindustriale che riunisce le organizzazioni di ingegneria, architettura e consulenza tecnico-economica.

Soddisfazione è stata espressa dal neo Coordinatore Oice che ha affermato: "Ringrazio tutti i colleghi e le società di Architettura e Ingegneria del Lazio per avermi, con il loro voto, consentito di continuare il lavoro iniziato quattro anni fa con il mio primo mandato. In questi ultimi anni Oice è entrata nel dibattito del mercato privato dell’Ingegneria, ritagliandosi un ruolo importante come interlocutore presso il Comune di Roma, la Regione Lazio e negli ultimi tempi presso Camera e Senato sui temi della Rigenerazione Urbana, del Piano Territoriale Paesaggistico. E’ mia intenzione costituire Gruppi di Lavoro tra gli associati Oice per condividere e proporre soluzioni alle Amministrazioni Pubbliche sulle leggi che regolano l’Urbanistica e la Tutela Ambientale, favorendo lo snellimento delle procedure, e la competizione attraverso i Concorsi di Progettazione", ha concluso Macchi.