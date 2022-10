Vasco Rossi al Circo Massimo diventa un film: nelle sale dal 14 al 16 novembre

Vasco Rossi, dopo il Circo Massimo, è pronto a riempire anche le sale dei cinema con i concerti da record nelle due nottate romane che diventano un film.

“Si... stupendo!”. Atteso nelle sale il 14, 15 e 16 novembre, il film documentario diretto da Pepsy Romanoff, va in scena nei cinema sia per chi c'era sia per chi è mancato e si vuole rivivere le serate da record che, con i 140 mila fan, in due sere hanno incendiato il Circo Massimo a inizio estate. Il film sarà distribuito da Adler Entertainment e, protagonista nelle sale con l'uscita evento per tre giorni, racconterà le due tappe romane del tour che ha registrato il podio per il maggior numero di spettatori, conquistando la presenza di 701 mila fan di fronte al palco in 11 date. Uscirà anche in bluray e dvd.

Appuntamento già fissato negli stadi per il 2023

Oltre a “Patto con riscatto”, una satira in radio all'insegna del rock inclusa nell'album due volte platino “Siamo qui”, in uscita il 21 ottobre, che segue le hit “La pioggia la domenica” e “L'amore l'amore”, con un post la leggenda modenese ha già dato l'appuntamento ai fan per il prossimo giugno, quando ripartirà il Vasco Live Tour 2023 negli stadi. “Se non ci sarà la fine del mondo... di sicuro, ci vediamo l’anno prossimo a giugno, negli stadi”, ha scritto Vasco dando il via alla bagarre per assicurarsi i biglietti.