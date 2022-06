Vaticano, accerchiano turista e le rubano il portafoglio: 3 nomadi in manette

I Carabinieri hanno arrestato una banda di nomadi nei pressi del Vaticano. I militari hanno notato il gruppetto gruppetto, composto da 3 giovani, una 18enne e due 20enni, aggirarsi in maniera sospetta tra i turisti nell’area tra San Pietro e Ottaviano.

I Carabinieri della Compagnia Roma San Pietro hanno così deciso di pedinarli e scoprire le loro intenzioni. Le tre infatti erano già note alle forze dell’ordine. Dopo aver agganciato alcuni turisti stranieri, si sono posizionate in modo coordinato, 2 ai lati della vittima, quasi a contatto per impedirle di accorgersi di quanto le stava accadendo, mentre la terza si è posizionata alle spalle. Con una mossa fulminea è riuscita ad infilare la mano nella borsa e ad estrarne il portafoglio, per poi riporlo di nuovo al suo interno dopo aver notato i militari avvicinarsi. Le 3 sono state immediatamente bloccate e la vittima, una cittadina colombiana, a Roma per turismo, che non si era ancora resa conto di nulla è stata informata dei fatti dai Carabinieri intervenuti.