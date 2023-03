Vela, si è concluso il campionato d'altura invernale: l'11 le premiazioni

Si è concluso il Campionato d'Altura Invernale di Roma. Dopo dieci gare che da ottobre a marzo hanno visto la partecipazione di 70 imbarcazioni, con un totale di 450 velisti a bordo. Sabato 11 marzo, al Circolo Velico di Fiumicino si svolgeranno le premiazioni.

Si è chiusa così la 42esima edizione del Campionato invernale. “Abbiamo portato a casa un buon numero di regate - dice Massimo Pettirossi, direttore sportivo del Circolo di Fiumicino - e abbiamo offerto ai partecipanti delle splendide giornate di vela, durante le quali hanno potuto confrontarsi con i migliori equipaggi del litorale laziale e di aver perfezionato le proprie qualità marinaresche”.

L'ultima giornata, il 5 marzo, ha visto condizioni di mare perfette e un vento teso, che hanno permeso di disputare le ultime due gare che hanno designato i campioni invernali nelle diverse categorie. E ora si scaldano i motori, anzi le vele, in vista delle prime gare di qualificazione per il campionato italiano, previste per il 24 e 25 marzo.

I vincitori nelle diverse categorie

Le premiazioni si terranno sabato 11 al Ciroclo Velico di Fiumicino, a partire dalle 16,30. Nella prima categoria, Regata 1, quella con tempi compensati Orc ad aggiudicarsi l'oro è stato Angelo Lobinu con la sua nave Geex. A un solo punto di distanza, ottiene l'argento Pino Stillitano che ha navigato con la nave Nautilus 41.12. Mart, la nave di Edoardo Lepre, ha preso invece il bronzo.

Nella categoria Regata 2 è arrivato primo Claudio De Bellis con la Pestifera. Argento per Federico Ceccacci e la sua Jolie Brise e bronzo per Felgiva di Carlo Di Carlo.

Nella categoria Miniatura arriva al primo posto, con un grande vantaggio in termini di punti, Antonio Incarbona con la sua Meteor. Segue in seconda posizione la “Se po' fa” di Luigi Apicella. Bronzo per Alessandro Riccioni che ha navigato con la nave Arja.

Nella categoria Crocera 1, invece, i distacchi tra le posizioni sul podio sono minimi. L'oro va alla nave Maia, del gruppo Sail in progress. A vincere il secondo posto è stato Francesco Smeriglio con la sua Breeze. Bronzo per Maia, la nave di Andrea Proietti.

Nella categoria Crocera 2, invece, domina Suffier 800 di Roberto Bocci. Al secondo posto Naide di Francesco Faccin e al terzo Cicci7 di Paolo Mirabile.

Infine nella categoria Vele Bianche l'oro è andato alla nave Marose II. Argento per Trip di Mauro Tripiciano e bronzo per Speedy di Guido Pagano.