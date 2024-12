Vendesi preziosi di famiglia per 700 mila euro: super asta di Affide con il sogno: un diamante da 25,19 carati

Affide organizza a Roma giovedì 12 dicembre alle 17.00 presso Palazzo Santacroce Petrignani (Piazza del Monte di Pietà 32/A) un evento straordinario in vista del Natale in cui verranno messi all’incanto 123 lotti, tra cui due gemme rare di assoluta eccellenza insieme a gioielli unici firmati dalle più prestigiose maison internazionali.

Con una base complessiva d’Asta di 690.850 euro, l’evento offre una seconda vita a gioielli di grande fascino e valore e promette di essere un’esperienza imperdibile per coloro che desiderano acquistare un regalo speciale a prezzi interessanti, così come per investitori che desiderano valorizzare il proprio patrimonio con oggetti che accrescono il loro valore nel tempo.

Due gemme rare già esposte in anteprima

Tra i lotti più particolari spiccano due gemme rare che hanno incantato gli ospiti durante un’anteprima esclusiva tenutasi in sede d’Asta lo scorso 28 novembre. La prima, a partire da 120.000 euro, è un raro diamante di 25,19 carati (lotto 123): con forma ottagonale taglio fantasia è accompagnato da un anello in oro bianco 750 con diamanti tapered. Un'opportunità unica per estimatori del bello e lungimiranti investitori.

Un anello Bulgari da 80 mila euro

La seconda gemma, altrettanto affascinante, è un anello Bulgari con uno zaffiro di provenienza Burma da 19,5 carati che non presenta evidenza di riscaldamento (lotto 98). Il colore intenso dello zaffiro, incorniciato da diamanti taglio brillante e tapered su una montatura in platino, lo rende un prezioso raffinato e senza tempo. La base d’Asta di 80.000 euro rispecchia la sua unicità e il prestigio del marchio.

La selezione di gioielli include altre creazioni di straordinaria bellezza. La parure Bulgari Spiga (lotto 194), composta da collana e bracciale in oro giallo 750 e impreziosita da 5 carati di diamanti taglio brillante, si distingue per le linee sinuose che esaltano il prestigio della maison, con una base d’Asta di 23.000 euro. Spicca anche l’anello Cartier Panthère (lotto 12), realizzato in oro bianco 750 con diamanti, smeraldi a goccia e onice cabochon: un gioiello che esprime audacia e raffinatezza, con una base d’Asta di 8.000 euro.

Orecchini con zaffiri

Gli orecchini impreziositi da due zaffiri a cuscino per oltre 12 carati complessivi (lotto 15), catturano la luce e l’attenzione grazie ai diamanti scintillanti che li accompagnano. La base d’asta è di 15.000 euro. Sempre di Cartier, un paio di orecchini a doppia “C” in oro bianco 750 (lotto 32), raffinati e moderni, sono arricchiti da diamanti taglio brillante per un totale di 2,5 carati, con un prezzo di partenza di 7.000 euro. Tra le altre creazioni spicca l’anello Bulgari in platino (lotto 45), con uno smeraldo taglio a gradini da 1,3 carati, affiancato da diamanti taglio a gradini e taglio tapered per un totale di 1,5 carati. Questo capolavoro della gioielleria ha una base d’Asta di 1.800 euro. Infine, l’orologio/gioiello Audemars Piguet (lotto 189) unisce l’arte orafa alla precisione svizzera, con diamanti taglio navette, brillante e huit huit che adornano lunetta e quadrante. Il bracciale integrato in oro completa l’opera, che parte da una base d’Asta di 6.000 euro.



Il Dg di Affide: "Ogni gioiello testimonia una storia"

"Ogni gioiello è molto più di un semplice oggetto di lusso: rappresenta una testimonianza di storia, un investimento sicuro e un tassello dell'economia circolare. Attraverso le Aste, diamo nuova vita a capolavori unici, offriamo agli investitori opportunità straordinarie e promuoviamo un modello di acquisto sostenibile", ha commentato il direttore generale di Affide, Rainer Steger. Tutti i lotti sono esposti e visionabili nella sede d'Asta fino al giorno precedente alla banditura, termine entro il quale, fino alle ore 23:59, è inoltre possibile presentare online offerte segrete.