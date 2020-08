Fregene alcool e violenza sessuale.Vittima una ventenne romana che domenica scorsa è stata trovata incosciente e senza vestiti sulla spiaggia dopo una festa.

Le analisi non lasciano dubbi: c'è stato un rapporto sessuale e forse il violentatore non è uno ma due, almeno secondo i Carabinieri che l'hanno soccorsa sulla spiaggia tra La Vela e L'Arcobaleno e poi portata in ospedale.