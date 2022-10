Via dal Colosseo il vecchio benzinaio: largo Corrado Ricci diventa pedonale

È stato approvato il rifacimento di largo Corrado Ricci e della Torre dei Conti. La riqualificazione in via del Colosseo prende vita, Caudo, “Il Pnrr sia il motore propulsore del cambiamento della Città”.

Arriva il sì in Assemblea Capitolina per la delibera che risistema l'area che comprende via Corrado Ricci e la Torre dei Conti di 29 metri d'altezza che si affaccia sui Fori Imperiali, con la via che diventa pedonale dopo la rimozione del benzinaio.

Caudo, “Valorizziamo l'area archeologica: via il traffico”

“Definiamo così la qualità dello spazio pubblico circostante la Torre, valorizzando l’area e la piazza, liberando entrambe dal traffico e perfino da una pompa di benzina che, in piena area archeologica, ad oggi ha i suoi serbatoi interrati tra i resti del Tempio della Pace. Realizzeremo il progetto con il più alto coinvolgimento e partecipazione dei cittadini e con la fondamentale partecipazione del Municipio I. Ringrazio i consiglieri membri della commissione PNRR per l’importante lavoro svolto insieme, l’Aula per l’approvazione della delibera e tutti gli uffici che hanno collaborato alla proposta.”, dichiara il Presidente della Commissione speciale PNRR e capogruppo di Roma Futura, Giovanni Caudo.

“Il Pnrr spinga la città a cambiamento e a potenziarsi”

“La commissione speciale PNRR – spiega Caudo - continuerà a lavorare sui progetti previsti per la Città proponendo dove è possibile, come in questo caso, interventi ulteriori a loro completamento, affinché il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza diventi il motore propulsore di una reale occasione di cambiamento e miglioramento per la Città”, così in una nota il Presidente della Commissione speciale PNRR e capogruppo di Roma Futura.