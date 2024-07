Via del Babuino, fiamme in un negozio: sgomberata la via dello shopping

Paura nella via dello shopping. In via del Babuino, un incendio che si è sviluppato nel magazzino di un negozio, ha creato il panico nell'intero Tridente. Un denso fumo nero ha invaso la strada costrigendo la Polizia Locale ha sgomberare l'area e chiudere la strada al traffico.

Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco,

La dinamica

L'incendio è divampato nei sotterranei di un negozio di abbiagliamento per donna di via del Babuino a. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia locale e duue autobotti dei pompieri. Gli agenti hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area per permettere le operazioni di spegnimento da parte dei Vigili del fuoco. Attualmente la strada è ancora chiusa a causa del fumo e del forte odore che si è propagato all'esterno del negozi. Intossicata una commessa.