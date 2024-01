Vigili di guardia al Campidoglio guardano la partita della Roma: il caso

Una macchina dei vigili urbani ferma in piazza del Campidoglio. Tutto spento, tranne le luci di uno schermo che proiettava la partita della Roma contro il Verona, l'imperdibile esordio di Daniele De Rossi in panchina.

Qualcuno, notando la scena, l’ha ripresa con il telefonino e la posta sui social. È una scena quasi surreale quella finita sulla pagina Facebook “Roma fa schifo”. I pizzardoni che erano a bordo, in servizio, anziché pattugliare la zona seguivano il match che si stava disputando allo stadio Olimpico.

L'esordio di De Rossi

Occhi sullo schermo mentre avrebbero dovuto sorvegliare Palazzo Senatorio. La segnalazione ha fatto il giro del web: «Non è tanto che si facciano i ca… propri mentre lavorano, ma la figuraccia che fa la città davanti ai turisti che passano», si legge sulla pagina che racconta i problemi della città. E i commenti sono dello stesso tenore. Al netto di chi ironizza — "Vabbè, ma la prima di De Rossi non te la puoi perdere" oppure "nel cuore di Roma, al Campidoglio, è la massima espressione del core de sta città, unico grande amore de tanta e tanta gente che fa sospira’" — c'è l'intervento immediato del Corpo della polizia locale di Roma Capitale. Il comandante della polizia locale Mario De Sclavis, però, vuole andare a fondo. E appurare se effettivamente i vigili stessero vedendo la partita di calcio durante l’orario di servizio. Per farlo, toccherà tornare indietro di qualche giorno e controllare i turni, poi individuare chi si trovata in quell’automobile nel tardo pomeriggio, proprio mentre all’Olimpico i giallorossi battevano il Verona.