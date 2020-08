Roma

Martedì, 4 agosto 2020 - 15:03:00 Violentata dal branco in mezzo alla strada: due la picchiano e uno la spoglia La donna trovata dalla polizia in lacrime, con i pantaloni ancora abbassati e diverse costole fratturate. In manette il capo banda, un romeno di 41 anni

Violentata dal branco in mezzo alla strada: è stata trovata in lacrime, con i pantaloncini ancora abbassati e con diverse ferite sul corpo. A salvarla, appena in tempo, sono stati gli agenti della Polizia di Stato che hanno sentito le grida della donna e sono intervenuti in una centralissima piazza di Velletri. Tutto è iniziato con una lite tra due donne romene nella serata del 2 agosto. La vittima, aggredita dai familiari della sua rivale, è scappata in strada ma è stata raggiunta da tre uomini. A quel punto il branco la ha accerchiata ed ha iniziato a massacrarla di botte, senza pietà, fino a quando uno degli aggressori ha deciso di andare oltre. Un 41enne, dopo essersi denudato, ha cercato di spogliare anche la vittima slacciandole i pantaloni e urlandole che voleva violentarla lì in strada, strappandole anche una collanina in oro. Date le grida della donna è però fuggito nascondendosi nella sua abitazione, poco distante, dove è stato rintracciato poco dopo dai poliziotti. La vittima è stata portata al pronto soccorso dove le sono state diagnosticate varie fratture alle costole con una prognosi di almeno 40 giorni. L'uomo, invece, è stato arrestato e condotto a Regina Coeli con l'accusa di violenza sessuale e rapina, mentre altri 2 suoi connazionali, che avevano partecipato al pestaggio, sono stati denunciati in stato di libertà per il reato di lesioni personali gravi.