Violenza sulle donne, la Raggi a gamba tesa: "Dall'Amministrazione il nulla"

Virinia Raggi attacca forte sul tema delle Pari Opportunità. E spara contro l'immobilismo del Campidoglio e della giunta Gualtieri su temi importanti come quello della violenza sulle donne. "Pensano solo a mettere delle baniderine e non affrontano il problema".

Attacco durissimo

"Questa amministrazione sembra aver preso a cuore il detto solo gli stolti non cambiano mai idea, e per carità, ne siamo felici. L'assessora Lucarelli ha infatti annunciato di aver firmato un accordo con alcuni alberghi per la prima accoglienza delle vittime di violenza contro le donne. Le prime 48 ore sono un arco di tempo importantissimo nella fuga da una situazione di abuso e, vista la carenza di spazi dedicati nella Capitale, è fondamentale garantire un rifugio sicuro che non sia una stazione di polizia mentre si trova uno spazio definitivo. In questo le strutture alberghiere potrebbero dare un aiuto decisivo". Spiega l'ex sindaca di Roma e consigliera capitolina Virginia Raggi.

"Copiano le nostre idee"

Siamo a settembre 2023 e, come il vino, la nostra mozione deve essere diventata più buona col tempo, dato che il suo contenuto è stato fatto proprio dalla Giunta Gualtieri e sbandierato come un grande successo. Certo, tutto questo poteva già essere approvato più di un anno fa, aiutando tantissime donne... ma succede, quando chi governa Roma ha più interesse a piazzare bandierine che a difendere le sue cittadine", conclude la Raggi