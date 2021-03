Violenza sulle donne: uomini in piazza con la mascherina rossa

Uomini che manifestano contro la violenza sulle donne indossando una mascherina rossa. Succede anche a Roma, sull'esempio di quanto accaduto nei giorni scorsi a Biella, con una mobilitazione in programma giovedì 4 marzo alle 16 a piazza San Silvestro.

I partecipanti al flash mob indosseranno una mascherina rossa sul viso realizzata da una cooperativa di donne in passato vittime di violenza. Ad organizzare l'iniziativa il comitato Liberare Roma. "Il nostro è un appello alla mobilitazione - scrive il Comitato sui social - per dire no a quanto si consuma giorno dopo giorno nelle nostre città, tra le nostre case. Saremo in piazza per smuovere la cultura di tanti uomini che troppo spesso non hanno coscienza di questo fenomeno o che, peggio, girano la testa altrove".

Diverse le adesioni arrivate all'iniziativa, tra queste quella del leader di Azione e candidato sindaco di Roma, Carlo Calenda. Le sigle sindacali dei pensionati invece hanno lanciato un manifesto per un'altra mobilitazione analoga, 'Uomini abbiamo un problema' per lunedì 8 marzo a piazza del Popolo in concomitanza con la Festa della donna.