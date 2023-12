Violenze e minacce continue all'ex moglie: in manette un uomo di 57 anni

Violenze e minacce ai danni dell'ex moglie. Un 57enne romano è stato arrestato ad Anzio per atti persecutori. Le vessazioni, perpetrate negli ultimi tre anni, sono state denunciate dalla donna alla polizia di Anzio-Nettuno.

L'uomo, oltre a telefonare e inviare insistentemente messaggi alla donna, si era recato diverse volte presso l'abitazione minacciando di rivolgersi ai servizi sociali per farle portare via la loro figlia minore se la ex non fosse tornata con lui.

Maltrattamenti continui

Già durante la convivenza la donna aveva subito maltrattamenti, ma negli ultimi tempi l'uomo l'aveva perseguitata, arrivando a lanciare sassi contro la porta dell'abitazione. Il 57enne aveva anche minacciato di morte il nuovo compagno della ex. Le indagini, condotte dai poliziotti con il coordinamento della procura di Velletri, hanno permesso di accertare la veridicità del racconto della donna e sulla base degli elementi acquisiti la Procura ha chiesto e ottenuto dal Giudice per le indagini preliminari un'ordinanza di applicazione di misura cautelare a carico del 57enne.