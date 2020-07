Virus e crisi del cinema. “Nel Lazio a gonfie vele. Almeno il cinema America“

di Antonello Aurigemma *

L’industria cinematografica nel nostro Paese, purtroppo è in piena crisi. Moltissime produzioni sono rimaste ferme per mesi, il futuro dei cinema risulta molto arduo e complesso, soprattutto dopo il periodo di lockdown. Senza dimenticare i tanti operatori del mondo dello spettacolo, che stanno vivendo un momento decisamente complicato.

Di fronte a questa realtà, ci aspetteremmo dalle istituzioni, ognuna in base alle proprie competenze, un impegno particolare per supportare questo comparto importante, che dà molti posti di lavoro. Invece, nel Lazio la regione a guida Nicola Zingaretti, che è anche segretario nazionale di un partito (il Pd) che governa l’Italia, ha destinato finanziamenti cospicui all’associazione Piccolo Cinema America (che organizza rassegne estive con cinema di piazza).

Per carità, qui non si discute la validità o meno dell’iniziativa portata avanti dal Cinema America, ma sicuramente la discussione è sull’opportunità di elargire risorse ad una parte, quando tantissime altre realtà sono invece messe in ginocchio. Anche per il settore cinematografico, la situazione era già difficile prima, poi con il coronavirus le cose sono notevolmente peggiorate. Naturalmente, questa vicenda ha scatenato pesanti polemiche alla Pisana, anche perché, a quanto pare, il contributo della regione verso il Piccolo Cinema America sarebbe aumentato durante questi anni: Fratelli d’Italia ha già annunciato la presentazione di una interrogazione con la consigliera Chiara Colosimo, mentre chiederò un' audizione in commissione regionale “al fine di analizzare bene la realtà ed affrontare in modo integrale le criticità di un settore molto importante, che a seguito del coronavirus purtroppo è stato messo a dura prova”.

Ricordiamo che sul Cinema America, molto vicino agli ambienti di sinistra, nel corso degli anni ci sono state molte polemiche. Anche l’edizione di quest’anno, alla cui inaugurazione ha preso parte il premier Conte, ha scatenato molte critiche. Che, a quanto pare, sembrano non fermarsi.

* Antonello Aurigemma, consigliere regionale Fratelli d'Italia