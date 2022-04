Viterbo come Salò. Su Porta Romana la bandiera dello stato fascista

Nella notte tra lunedì e martedì alcuni ignoti hanno apposto una bandiera della Repubblica sociale italiana nel cuore di Viterbo. La città si è infatti svegliata con il vessillo appeso alle mura di Porta Romana, nel centro della cittadina. Un gesto che ha lasciato allibiti i cittadini che passavano per le vie del centro.

Non è chiaro come gli autori del gesto siano riusciti ad arrivare in cima alle mura, probabilmente si sono serviti delle impalcature presenti per i lavori.

Le richieste del segretario provinciale di Azione

Il segretario provinciale di Azione, Giacomo Barelli, ha chiesto al presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti di "sporgere denuncia alla Procura della repubblica di Viterbo sulla base delle leggi che puniscono l'apologia di fascismo nonché per vilipendio della bandiera dello Stato". Nella zona sono presenti alcune telecamere che potrebbero aiutare gli inquirenti ad identificare gli autori del gesto.

La bandiera su cui era ricamata la scritta “Rsi idea assoluta” è stata poi rimossa dai vigili del fuoco. La Polizia ha poi avviate le indagini per risalire all'autore o agli autori del gesto.