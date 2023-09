Ztl Verde: è boom di noleggi auto per bucare i nuovi divieti: e spunta l'App

La nuova Ztl verde partirà a novembre. E la mobilità romana è già in fermento. Noleggi conducente e noleggiatori di auto anche giornaliere stanno già organizzandosi. Una situazione in piena evoluzione al punto che le società di “tassisti” in giacca e cravatta stanno mettendo a punto tariffe speciali per la SuperZtl per non lasciare a piedi migliaia di romani che hanno mezzi non eco.

Ecco allora che la fascia verde chiusa interdetta ai veicoli non ecologici sta diventando un'opportunità di business capace di coniugare interessi privati e bene pubblico. In questa chiave sono i tanti autonoleggi che da maggio ad oggi stanno spuntando come funghi proprio ai margini della nuova Ztl verde voluta dal Campidoglio. I numeri parlano chiaro: in quattro mesi ben 114 noleggiatori hanno aperto un nuovo punto vendita. Una proliferazione quantomeno curiosa.

Parola di esperto

Si tratta di piccole aziende che fanno noleggio a breve, medio e lungo termine. Una fetta di mercato che va a far concorrenza proprio alle major automobilistiche. “Spesso le case madri – spiega Giuseppe Iannone, proprietario della MV Car di via Campo Farnia, a Capannelle – fanno noleggi a lungo termine che sono inarrivabili per un normale cittadino. Noi ci presentiamo come alternativa che va incontro proprio a chi non vuole legarsi per due o tre anni dando anticipi folli. L'arrivo della Ztl in questa chiave ha fatto da volano per i noleggiatori privati. Naturalmente si deve esser competitivi, per questo sto studiando e mettendo a punto una tariffa di noleggio speciale proprio per la Ztl verde. Chilometraggio limitato e prezzi contenuti, questa le linee guida della mia formula. In media un noleggio a medio termine costa tra le 350 e le 500 euro per un'utilitaria e così a salire. Considerando che nel pacchetto c'è l'assicurazione, il bollo e l'usura del mezzo il vantaggio è presto fatto”.

Un'App per gli Ncc

Ma in guardia ci sono anche gli Ncc: i nemici storici dei tassisti stanno iniziando a far cartello per contrastare le auto bianche, che già oggi scarseggiano figuriamoci quando inizierà l'emergenza da trasporto dovuto al blocco delle auto più vecchie. Ecco allora che si stanno mettendo a punto tariffe collettive con centri di raccolta proprio a ridosso dei varchi: da Cinecittà a Pineta Sacchetti, passando per l'Ardeatina e l'Eur. Caricando più passeggeri (le maggiori società stanno anche realizzando un'App per la prenotazione) il prezzo della corsa si abbassa notevolmente. Insomma quella che per la maggior parte dei romani, specialmente quelli che abitano in periferia, è un vero incubo per gli imprenditori della Mobilità sta diventando una nuova opportunità di guadagno.