Sesto, nasce il Parco Unione: 13,5 ettari di verde in città

Sesto, Parco Unione nell'ex aree Falck

Ieri sera è stato presentato il progetto del nuovo Parco Unione, una distesa verde progettata da Andrea Bulloni (LAND) di circa 13,5 ettari, ricca di nuove funzioni e allo stesso tempo legata alla memoria industriale. Sviluppo sostenibile, produttività e memoria storica sono i temi alla base del masterplan per le aree Ex Falck, ad oggi il più grande progetto di riqualificazione urbana in Italia e uno dei più grandi in Europa.

Il Progetto del Parco Unione, che si estende dalla Stazione "a ponte" fino a viale Italia, è orientato al recupero e all’evocazione della memoria industriale, nonché al mantenimento e valorizzazione degli ecosistemi esistenti.

Aree Ex-Falck, ecco come cambierà Sesto

Il masterplan per le aree Ex-Falck diventerà il nuovo cuore verde pulsante della città di Sesto San Giovanni, con i suoi 45 ettari complessivi di parchi.

Attraverso una sequenza di macchie boscate, radure e piazze urbane, sorgeranno spazi per il benessere e il tempo libero, connessi da un sistema di percorsi pedonali e ciclabili.

All'interno del Parco Unione ci saranno:

- 1.300 nuovi alberi di 17 specie;

- 6,5 km di percorsi ciclopedonali;

- 17.000 mq di grande radura;

- 37.000 mq di di bosco;

- aree attrezzate per lo sport e per il gioco;

- piazze;

- luoghi di aggregazione nati dal riuso dei grandi edifici industriali come l'Omec, il T3 e il Treno Laminatoio.

Di Stefano: "Sesto sempre più internazionale"

“Stiamo dando vita – ha commentato il sindaco, Roberto Di Stefano – al sogno della Sesto del futuro, internazionale, attrattiva, sostenibile dal punto di vista ambientale, e siamo orgogliosi di essere protagonisti in questo importante percorso di sviluppo.”

“Con questa imponente riqualificazione – ha commentato l’Assessore ai Lavori Pubblici, Antonio Lamiranda – che tocca ogni aspetto del verde urbano, Sesto San Giovanni diventerà il polmone verde della Città Metropolitana, permettendole di essere sostenibile al pari delle maggiori metropoli europee. È un tassello fondamentale per l’immediato futuro della nostra città per cui abbiamo lavorato intensamente e stiamo continuando a farlo attraverso tutti i passaggi necessari.”