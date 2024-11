L'Atalanta vince a Napoli con un secco e meritato 3-0 che fa felici tutte le altre rivali

Napoli-Atalanta, 0-3. Campionato equilibrato

Un'Atalanta di livello europeo, ed un Napoli nella peggior prestazione possibile al primo esame vero per lo scudetto nel suo stadio. È questa la sintesi della sfida di questa giornata di serie A, giocata davanti al tutto esaurito del "Maradona". Gasperini ed i suoi hanno avuto il controllo del ritmo dell'intera partite e Conte non è mai riuscito a trovare il modo di far male in attacco e gestire in difesa le folate di Lookman e compagni.

Ora il campionato, che rischiava di avere una grande e decisa favorita, si riapre all'insegna dell'equilibrio. Di sicuro i bergamaschi da oggi conquistano un posto di primo piano e non possono più nascondersi nella corsa per lo scudetto.

La Gara

Si comincia con una sorpresa: Gasperini preferisce De Ketelaere a Retegui con l'intento di puntare su velocità ed imprevedibilità. E la scelta paga. L'Atalanta parte forte e trova il gol con Lookman bravo a segnare al volo di sinistro al termine di una azione offensiva pressante.

Il Napoli soffre, subisce la rete anche dal punto di vista mentale. Lukaku fatica a fare da riferimento offensivo e, in una delle poche occasioni in cui riesce a gestire un pallone al limite dell'area, lo offre a McTominay che con un destro sfortunato colpisce in pieno il palo alla sinistra di Carnesecchi. Ma la sfuriata degli azzurri finisce qui. Anzi.

In una delle ripartenze sono proprio De Ketelaere e Lookma a confezionare la rete del secondo gol che, di fatto, alla mezz'ora indirizza in maniera decisiva la sfida.

Nella ripresa infatti succede poco, fino alla terza rete degli orobici, in pieno recupero, con retegui, capocannoniere della Serie A.

Campionato equilibrato

La sconfitta della capolista accorcia la classifica come nessuno pensava. L'Atalanta ora è a tre punti dalla vetta e diventa di fatto una delle favorite. L'Inter poi, attesa dalla sfida interna con il Venezia, potrebbe in caso di successo arrivare ad una sola incollatura dei partenopei. Equilibrio e spettacolo quindi. E settimana prossima a San Siro la grande sfida: Inter-Napoli.