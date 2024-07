Caso Pilato, Federica Pellegrini la difende ed Elisa Di Francisca si scusa con la nuotatrice

Benedetta Pilato, Elisa Di Francisca si scusa con la nuotatrice italiana. "Glielo dovevo"

"Mi sono scusata, glielo dovevo". Elisa Di Francisca ha chiamato Benedetta Pilato, dopo quel 'c'è o ci fa' detto in tv sulla Rai (nel corso della trasmissione Notti Olimpiche) commentando le parole della nuotatrice nei 100 rana di Parigi 2024 che aveva chiuso quarta a un solo centesimo dalla medaglia di bronzo.

Le parole di Elisa Di Francisca durante Notti Olimpiche "Non ci ho capito niente, non so se ci fa o ci è. Fatene un’altra per capire cosa voleva dire, con i sottotitoli. Sinceramente non l’ho capita. C’è rimasta male, obiettivamente male. Non è possibile. E’ assurdo, è surreale questa intervista. Che c’è venuta a fare? Io rabbrividisco, dico solo questo".

Rammarico per il podio sfiorato, ma la 19enne campionessa pugliese aveva espresso soprattutto la felicità per la grande gara compiuta. "Ci ho provato fino alla fine mi dispiace, ma sono lacrime di gioia, sono molto felice, è stato il giorno più bello della mia vita. Io sono contentissima perché un anno fa non ero in grado di farla questa gara, ci ho provato dal primo metro. Ieri ho ringraziato tutte le persone che mi stanno vicino per non essere condizionata dalla gara", aveva detto alla Rai. Aggiungendo: "Si può ripartire da qui, questo è un punto di partenza: i cambiamenti mi sono serviti tantissimo e mi hanno fatto crescere. Io non credevo di salire sul podio perché ero nella corsia laterale, peccato perché un centesimo è veramente st***. A Tokyo nemmeno c`ero in finale, ero stata squalificata, quindi va benissimo così".

"Lungi da me giudicare le sconfitte - ha detto l'ex fiorettista Elisa Di Francisca all'Ansa - Quella frase è infelice, ma io son così, senza filtri. Non conosco la sua storia, non capivo cosa volesse dire: al telefono ho spiegato, lei ha detto la sua. Vorrei incontrarla, dopo i Giochi"

"Io non ho vinto 200 Olimpiadi, ma una sola, all'ultima stoccata, e qualcuno dice per una botta di c....", ha aggiunto Elisa Di Francisca. "Perciò nessuna presunzione: semplicemente, non conosco la storia di Benedetta Pilato, e non capivo cosa stesse dicendo del suo quarto posto. Ognuno - spiega l'ex fuoriclasse del fioretto italiano e mondiale - esprime la propria opinione: la mia era quella, ma lungi da me parlare di sconfitta. Figurarsi, di sconfitte ne ho vissute tante, ci ho scritto un libro..". Di Francisca ribadisce però che, a suo dire, si tratta di un problema di forma più che di sostanza. "Leggo polemiche che sinceramente mi sembrano assurde. Io sono fatta così, irriverente, senza filtri. Quel che dico penso, se mi incontri mentre prendo un thè o in tv. Tanti mi danno della str..., ma io la maschera non la metto. E in ogni caso, meglio che se la prendano con me piuttosto che con la Pilato".

Federica Pellegrini difende Bendetta Pilato: "Ognuno ha i propri sogni"

Federica Pellegrini nelle scorse ore era scesa in vasca in difesa di Benedetta Pilato. "Mi sento di dire una cosa sull'intervista di ieri sera di Benedetta Pilato ... Ognuno di noi è diverso, ognuno di noi ha sogni diversi e aspettative diverse!! È bello vedere (dal di fuori) vincere ori in modi che possono sembrare semplici, ma non è ASSOLUTAMENTE così!! A volte un quarto posto anche se per poco è il nostro sogno più grande!! - le parole della Divina in una storia pubblicata su Instagram -. Perché?! Perché Benny alla prima Olimpiade uscì in batteria e ieri sera si presentava con il settimo tempo!! LE MEDAGLIE piacciono a tutti ma ... (e questo l'ho capito solo alla mia ultima Olimpiade) a volte conta molto di più il viaggio!! LE MEDAGLIE PESANTI arriveranno, Benny ha SOLO 19 anni!! LASCIAMOLA SOGNARE CIO' CHE VUOLE!!!".