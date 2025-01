Champions, ottavi o playoff? Le combinazioni di Milan, Inter, Juventus e Atalanta

Champions League, le combinazioni di Milan, Inter, Juventus e Atalanta: ottavi o playoff

Un turno alla fine di questa prima fase della Champions League 2024/2025, la prima con questa nuova formula e i giochi non sono ancora fatti. Per il momento solo Liverpool e Barcellona sono sicure di essere qualificate direttamente agli ottavi di finale. Tra le italiane c'è una certezza sola: il Bologna attualmente 28° con 5 punti in 7 partite e matematicamente eliminato. Le altre? Vediamo la situazione di Milan/Inter/Atalanta/Juventus.

Champions League, Inter: ottavi o playoff

L'Inter è attualmente quarta con 16 punti (gol fatti: 8; gol subiti: 1; differenza reti: +7) dopo la fondamentale vittoria per 1-0 sul campo dello Sparta Praga grazie al gol di Lautaro Martinez. Alla squadra di Simone Inzaghi basta un punto per la qualificazione diretta agli ottavi di finale e dovrà ottenerlo contro il Monaco (decimo a quota 13) a San Siro mercoledì 29 gennaio. Altrimenti sarà playoff.

Champions League, Milan: ottavi o playoff

La vitttoria contro il Girona a San Siro grazie al gol di Rafael Leao ha portato il Milan al sesto posto in classifica con 15 punti (gol fatti: 13; gol subiti: 9; differenza reti: +4). Playoff guadagnati al cento per cento. Con una vittoria sul campo della Dinamo Zagabria (26° con 8 punti) di Fabio Cannavaro nell'ultima partita sarebbe qualificazione agli ottavi di finale. Il pareggio rimanda tutto agli altri risultati con conteggio della differenza reti.

Champions League, Atalanta: ottavi o playoff

La Dea ha appena rifilato un 5-0 allo Sturm Graz che vale il settimo posto con 14 punti (gol fatti: 18; gol subiti: 14; differenza reti: +4). Certi i playoff, da conquistare gli ottavi di finale: servirebbe una vittoria sul campo del Barcellona il 29 gennaio. Sulla carta match impegnativo, va detto che i blaugrana hanno già passato il turno. Il pareggio darebbe pochissime certezze in ottica top-8.

Champions League, Juventus: ottavi o playoff

La Juventus dopo il pareggio per 0-0 sul campo del Bruges ha visto crollare le chance di ottavi di finale: la squadra di Thiago Motta è al 17° posto con 12 punti (gol fatti: 9; gol subiti: 5; differenza reti: +4). Deve vincere in casa con il Benfica, ma anche in quel caso dovrebbe sperare che 10 avversarie su 12 davanti in classifica non vincano. Salvo combinazioni favorevoli dunque sarà playoff per i bianconeri.