Champions League, la serata di Milan, Inter ed Atalanta

Torna dopo la pausa per le nazionali la Champions League che vede oggi impegnate Milan, Inter ed Atalanta.

Slovan Bratislava-Milan 2-3

Aprono il programma i rossoneri di Fonseca alla ricerca di un successo scaccia polemiche dopo le ultime prestazioni in campionato. L'allenatore portoghese manda ancora una volta Leao in panchina e inserisce Abraham al posto di Morata. L'inizio è tutto del Milan che controlla il gioco e schiaccia gli avversari nella loro metà campo fino al gol del vantaggio di Pulisic. I padroni di casa impiegano però poco, appena tre minuti, per il pareggio con un contropiede (e non è stato l'unico del primo tempo) tutti i problemi difensivi di Tomori e compagni.

Ad inizio ripresa Fonseca schiera Leao al posto di Okafor ma il MIlan non riesce a trovare varchi fino al velo di Abraham che mette il portoghese solo davanti al portiere e Leao non sbaglia. Lo Slovan sbanda ed un minuto dopo regala il gol del 1-3 ai rossoneri siglato proprio dal centravanti inglese. I padroni di casa provano a riaprire la partita con un gran gol di Marcelli da fuori area ma non c'è più tempo.

I rossoneri conquistani i tre punti ma confermano le perplessità soprattutto difensive di questo inizio stagione.

INTER-LIPSIA 1-0

I nerazzurri ripropongono Lautaro e Taremi in attacco. L'Inter parte bene e crea azioni da gol anche se non clamorose. Ci vuole un'autorete per dare il vantaggio alla squadra di Inzaghi. Gli unici pericoli per i padroni di casa arrivano dalla velocità di Openda che porta all'ammonizione di Bastoni e di Pavard (uscito nel finale del primo tempo per un problema muscolare).

YOUNG BOYS-ATALANTA 1-4

Grandissimo primo tempo della squadra di Gasperini sul campo dove l'Inter riuscì poche settimane fa a vincere solo al 93'. I beragmaschi partono forte e vanno in vantaggio. Serve a poco la rapida rete del pareggio degli svizzeri perché il ritmo ed il gioco della Dea è insostenibile per i padroni di casa che subiscono tre gol in pochi minuti: doppietta di Retegui, poi De Keteklaere (anche tre assist per l'ex milanista) ed infine Kolasinac