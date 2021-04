Festa McKennie, parla il vicino: "Tante ragazze, le regole vanno rispettate"

Festa McKennie, parla il vicino: "Non credo che essere un calciatore famoso dia il diritto di essere sopra le regole". Il centrocampista, Dybala e Arthur esclusi dal derby di domani

Weston McKennie è stata una delle rivelazioni della Juventus in questa stagione ma oggi è diventato un vero e proprio caso. La festa da lui tenuta nella sua villa, a cui hanno partecipato anche i compagni di squadra Paulo Dybala e Arthur, gli costerà non solo una multa salata da parte del club ma forse anche la tribuna nel match contro il Torino di domani.

Festa McKennie: cosa è successo

Mercoledì sera McKennie ha tenuto una festa nella sua residenza di Torino con Dybala, Arthur e alcuni amici. La cena si è prolungata oltre il coprifuoco delle 22, tanto che intorno alle 23:30 sono sopraggiunti sul posto i Carabinieri a seguito di una denuncia del vicino di casa. I militari hanno suonato al cancello della villa ma McKennie non avrebbe subito aperto alle forze dell'ordine. Una volta entrati nella villa i Carabinieri hanno costatato le violazioni delle norme anti-Covid e multato tutti i presenti. Alcuni dei partecipanti alla festa, però, sarebbero riusciti a scampare alla sanzione lasciando in tempo la festa. Tra questi ci sarebbero stati altri giocatori della Juventus.

Festa McKennie, la versione del vicino: "Tante ragazze e sicuramente erano più di dieci"

Intanto, il vicino di casa di McKennie ha dato la sua versione dei fatti ai microfoni de Il Corriere della Sera: "Non credo che essere un calciatore famoso dia il diritto di essere sopra le regole. Verso le 22:30 sono uscito a portare a spasso il cane, ho visto una fila di auto parcheggiate a bordo strada e un gruppo di persone, tutte senza mascherina, di fronte al cancello. C'erano Mercedes con targa spagnola, tante Jeep e poi sono arrivari diversi taxi con a bordo giovani ragazze. - continua il vicino - Visto che le cene tra amici non sono consentite e il coprifuoco era scattato da un pezzo, ho deciso di avvertire le forze dell'ordine. I carabinieri hanno identificato una decina di invitati? Mi sembrano pochi, secondo me erano molti di più, magari qualcuno si è allontanato. Non ho nulla contro McKennie, che è un ragazzo tranquillo. Sta a casa o va ad allenarsi, mi sembra un bravo professionista. E io sono un tifoso bianconero. Per questo mi dispiace, ma se invece di andare alle feste pensassero di più al campo".

McKennie, Dybala Arthur esclusi per il derby

La Juventus, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, avrebbe deciso non solo di multare McKenny, Dybala e Arthur ma anche di escluderli dalla sfida con il Torino che si terrà sabato alle 18 allo stadio Olimpico Grande Torino. Per i bianconeri il derby è diventata una partita fondamentale dopo la sconfitta casalinga con il Benevento che li ha ulteriormente allontanata dalla vetta della classifica e potrebbe mettere a rischio la partecipazione alla prossima edizione della Champions League.