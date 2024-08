Già finita tra Sinner e Anna Kalinskaya, l'indizio che non lascia ben sperare è sotto gli occhi di tutti

Già finita tra Sinner e Anna Kalinskaya, sui social ne sono certi

Stasera, oltre a quello di Jannik Sinner, allo Us Open c’è un altro esordio da tenere d'occhio: alle 21 italiane circa sul campo 5 scende in campo Anna Kalinskaya, la fidanzata dell'azzurro, opposta all'americana Lauren Davis.

Sul fatto che la russa sia ancora la partner in carica di Sinner si sono aperti molti interrogativi, basati soprattutto sui social: lei non lo segue più su Instagram, lui invece è ancora un suo follower.

Anche nella vita reale, dopo il viaggetto di coppia in Costa Smeralda post Wimbledon i due non sono più stati avvistati insieme: per la riservatezza che i due si impongono o per una ripercussione sentimentale del caso Clostebol?

L'Us Open potrà sciogliere qualche dubbio: stasera gli orari dei due sono abbastanza incompatibili, forse lei potrebbe affacciarsi sull'Arthur Ashe a guardare qualche game di Sinner prima di scendere in campo, è invece improbabile che lui (forse ancora impegnato nel suo match, forse in sala massaggi) ci sarà. Ma i prossimi giorni saranno rivelatori.