Olimpia Milano ko col Bayer Monaco all'ultimo tiro. Messina: “L’avevamo vinta poi errori pagati a caro prezzo”

“E’ stata una sconfitta dura. Complimenti al Bayern perché sembrava l’avesse persa quando siamo andati a più cinque a due minuti dalla fine, ma ha continuato a giocare mentre noi abbiamo commesso alcuni errori in attacco e in difesa che ci sono costati la partita", le parole di Ettore Messina dopo la sconfitta dell'Olimpia Milano in casa per 79-78 contro il Bayern Monaco con il semigancio del possibile sorpasso di Shavon Shield che si infrange sul ferro allo scadere. Non bastano i 18 punti di Mirotic e i 14 di LeDay.

I campioni d'Italia partono male accumulando 18 punti di ritardo dai bavarese dopo 7 minuti, poi inizia la rimonta che li porta sino al 35-35 nel finale di secondo quarto (trascinati da LeDay e Nebo) a comunque a contatto quando suona la sirena dell'intervallo (39-40). La ripresa è all'insegna dell'equilibrio, ma quando l'Olimpia Milano accelera sul 76-71 la sensazione è che abbia la partita in mano. Non è cosi, Edwards ricuce subito lo strappo e si arriva alla volata finale che premia il Bayer Monaco.

Le brutte notizie per l'Ea7 non arrivano solo dalla sconfitta: "Una gara dura, come si è visto, anche perché Josh Nebo (autore di 11 punti e 8 rimbalzi nei 16 minuti in campo) si è fatto male ancora. Nei prossimi giorni sapremo di cosa si tratta", spiega Ettore Messina.

"Abbiamo avuto un’altra partenza negativa, pur con un quintetto diverso. Quando partiamo bene lo facciamo perché difendiamo e muoviamo la palla in attacco anziché prendersi il primo tiro disponibile. Oggi non l’abbiamo fatto. Nonostante questo avevamo cinque punti di vantaggio a due minuti dalla fine. Abbiamo avuto una rotazione difensiva inesistente, abbiamo perso due palloni, abbiamo concesso un rimbalzo d’attacco sul possesso decisivo. Questi sono errori che si pagano. La difesa? Ovviamente Booker ha giocato una grande partita, ma credo che siano state decisive le letture di Voigtmann, ricordo tante situazioni in cui è stato decisivo”, sottolinea il coach dell'Olimpia Milano in sala stampa.

Olimpia Milano prossimi impegni

L'Olimpia Milano tornerà in campo contro Trapani Shark nel posticipo di lunedì 23 dicembre alle ore 19 ancora al Forum. Il giorno di Santo Stefano match casalingo di Eurolega contro l'Olympiacos alle 20,30.