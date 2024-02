Olimpia Milano piega Brindisi guidata da Melli-Napier-Mirotic e super difesa

Olimpia Milano vince con Brindisi, Ettore Messina: "Partita di spessore difensivo"

“Abbiamo giocato una partita di spessore difensivo contro una squadra di realizzatori soprattutto i quattro esterni americani sui quali abbiamo lavorato bene tutta la sera. In attacco, abbiamo sofferto qualche palla persa di troppo", spiega Ettore Messina in sala stampa dopo la vittoria dell'Olimpia Milano contro Brindisi (69-55) davanti a 9.523 spettatori. Un successo che conferma la serie positiva dei campioni d'Italia in serie A e che arriva alla vigilia delle Final-8 di Coppa Italia.

Olimpia Milano vince con Brindisi guidata da Napier, Melli, Mirotic e Voigtmann

Il miglior realizzatore è Shabazz Napier con 11 punti, poi Voigtmann con 10 punti (in fila a inizio ultimo quarto che chiudono il match, ma anche 7 rimbalzi), mentre 9 per Nicolò Melli (con 12 rimbalzi) e Nikola Mirotic (compleanno con 33 candeline per il fuoriclasse montenegrino, che regala al pubblico un paio di giocare d'autore). Buone iniziative anche da Giordano Bortolani (5 punti e 3 assist).

Olimpia Milano, Ettore Messina: "Ora prepariamo alla partita di mercoledì con Trento”

"Sono contento della gara, abbiamo potuto ruotare tutti i 12 giocatori (tutti a segno, ndr), Bortolani ha ripreso confidenza con il campo e Caruso ha avuto una buonissima presenza, con energia - prosegue Ettore Messina - Volevo anche ringraziare tutti i ragazzi dell’Armani Junior Program e le loro famiglie che hanno contribuito a creare una bellissima atmosfera attorno a questa gara. E adesso ci prepariamo alla partita di mercoledì con Trento”.

Olimpia Milano, la settimana della Final-8 di Coppa Italia

Mercoledì 14 febbraio alle 18 contro Trento il match dei quarti, eventuale semifinale sabato contro la vincente di Venezia-Pistoia. Dall'altra parte del tabellone, Virtus Bologna-Reggiana e Brescia-Napoli.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-HAPPYCASA BRINDISI 69-55 (13-14, 36-25; 55-42)

OLIMPIA MILANO: Bortolani 5, Tonut 3, Melli 9, Napier 11, Ricci 3, Flaccadori 2, Hall 6, Caruso 4, Shields 5, Mirotic 9, Hines 2, Voigtmann 10. All. Messina

BRINDISI: Morris 10, Malaventura ne, Laquintana 2, Sneed 17, Laszewski 10, Riismaa, Seck ne, Bartley 3, Bayehe 10, Senglin 3. All. Sakota

Note: tiri da 2: MI 22/38, BR 13/51; tiri da 3: MI 6/25, BR 6/20; tiri liberi: MI 7/11, BR; rimbalzi: MI 47 (Melli 12), BR 41 (Bayehe 9); assist: MI 20 (Shields 5), BR 12 (Morris 3)