Olimpiadi 2024, si fa amputare un dito per andare a Parigi: la storia di Matt Dawson

Matthew Dawson - giocatore della nazionale maschile di hockey australiana - si è rotto l'anulare della mano destra durante la preparazione per Parigi 2024 e ha scelto di farsi amputare la parte interessata (anziché ingessarla) - per non perdere le Olimpiadi. Il trentenne, che faceva parte della squadra che ha vinto la medaglia d'argento a Tokyo 2020, sogna di vincere l'oro. L'Australia farà l'esordio nella rassegna olimpica contro l'Argentina, campione di Rio 2016 il 27 luglio.

La decisione di farsi amputare un dito? Dawson - che sei anni fa rischiò di perdere un occhio per un colpo subito da una mazza da hockey - ha spiegato che è stata attentamente ponderata. «Ho preso una decisione informata con il chirurgo plastico all'epoca non solo per l'opportunità di giocare a Parigi, ma anche per la vita dopo», ha detto Dawson a 7NEWS.

«L'opzione migliore per me era quella di togliermi la parte superiore del dito. È un po' un cambiamento al momento e una sfida emozionante, credo. Non ho avuto molto tempo per prendere la decisione. Avevo preso la decisione e poi ho chiamato mia moglie, e lei mi ha detto, 'Non voglio che tu prenda una decisione avventata', ma avevo tutte le informazioni di cui avevo bisogno per prendere la decisione non per Parigi ma per la vita dopo. Spero di non impiegare troppo tempo per tornare in forma'», le parole del campione di hockey.

L'allenatore dei Kookaburras, Colin Batch, ha elogiato la scelta di Dawson, definendola un'incredibile dimostrazione di impegno. «Dawson è tornato ad allenarsi ora. Ha sicuramente alzato l'asticella per chiunque si rompa un dito in futuro, ma complimenti a Matt; ha preso quella decisione e ovviamente si è impegnato molto per giocare a Parigi», ha affermato Batch. Difensore combattivo in campo, Dawson ha anche minimizzato la sua decisione estrema. «Ci sono molti altri problemi e altre persone che affrontano altre cose nella loro vita che sono più grandi della perdita di un dito, quindi sono molto fortunato che si tratti solo di un pezzettino del mio dito»