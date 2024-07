Parigi 2024, Jasmine Paolini e tennis italiano ko: senza Sinner, aggrappati a Musetti (e al doppio feminile)

Jasmine Paolini è fuori dal singolare femminile ai Giochi. Da Parigi arrivano notizie negative per il tennis italiano. Anzi, già da prima che partissero le Olimpiadi, in realtà, avevano iniziato a tirare nubi minacciose contro il nostro movimento, visto il forfait - causa placche in gola con febbre - di Sinner (Jannik per fortuna in via di guarigione e diretto in Canada dove dovrà difendere il titolo del Master 1000 vinto un anno fa). E senza il numero uno del mondo era chiaro che la strada verso le medaglie olimpiche si facesse improvvisamente in salita.

La speranze di salire sul podio si erano concentrate quindi su Jasmine Paolini, numero 5 del ranking Wta e finalista sia al Roland Garros (sui cui campi si gioca l'Olimpiade di Parigi 2024) e Wimbledon. Ma i due 'argenti' virtuali negli Slam non si sono tramutati in una medaglia nei Giochi. La campionessa italiana infatti è uscita, un po' a sorpresa (forse stanca dopo una primavera-estate esaltante ma che inevitabilmente le avrà tolto energie), agli ottavi di finale perdendo in 3 set contro la slovacca Anna Schmiedlova, n.67 del mondo, col punteggio di 7-5, 3-6, 7-5 dopo 2 ore e 29 minuti di gioco.

Parigi 2024, Paolini e il doppio maschile Bolelli-Vavassori: sfumati i sogni di medaglia

Una delusione che si aggiunge a quella provata dai tifosi del tennis italiano per l'eliminazione al primo turno del doppio maschile Bolelli-Vavassori su cui si fondavano sogni di gloria (i due azzurri erano arrivati a Parigi come prima forza del seeding) battuti dagli spagnoli Pablo Carreno-Busta e Marcell Granollers in tre set: 2-6, 7-6 (5), 10-7 in un'ora e 57' di gioco. Fuori anche Darderi/Musetti contro i cileni Jarry/Tabilo (6-3 6-7 10-5). Detto delle eliminazioni in singolare di Andrea Vavassori (che ha sostituito Jannik Sinner) al secondo turno contro il forte norvegese Casper Ruud (due volte finalista al Roland Garros, dove quest'anno ha fatto semifinale) e di Matteo Arnaldi ai sedicesimi nel match con Alexandre Muller (in due set 7/6, 6/4), l'Italia si aggrappa ancora a due sogni di medaglia.

Parigi 2024, Lorenzo Musetti e il (difficile) sogno della medaglia olimpica

Intanto il doppio femminile, formato dalla super coppia Jasmine Paolini-Sara Errani e poi nel singolare Lorenzo Musetti cercherà di tenere alti i sogni di gloria azzurri. Dopo aver battuto l'idolo di casa Gael Monfils in due set (successo che vale doppio se pensiamo che poche ore prima aveva giocato la finale di Umago, persa al tie break del terzo set), il 22enne carrarino si è sbarazzato anche del pericoloso argentino numero 37 del mondo, Mariano Navone (7/6, 6/3).

Ora però le cose si complicano. Il campione italiano avrà un ottavo di finale già complicato: il suo avversario sarà quel Taylor Fritz (testa di serie numero 7) che ha sì sconfitto a Montecarlo e recentemente ai quarti di Wimbledon, ma dopo una battaglia di 5 set sull'erba londinese. E per giunta, in caso di vittoria, nel turno successivo probabilmente avrebbe uno dei tennisti più pericolosi del torneo: il tedesco Alexander Zverev.

In una parte di tabellone che vede come probabile semifinalista, Novak Djokovic (sull'altro lato c'è Carlos Alcaraz). Lorenzo Musetti ha mostrato nelle ultime settimane una grande crescita e ottime condizioni di forma, il talento non gli è mai mancato, ma la strada per la medaglia a Parigi 2024 si preannuncia tutt'altro che semplice...