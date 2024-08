Parigi 2024: medaglia d'oro Italia nel kayak slalom con Giovanni De Gennaro

Parigi 2024: medaglla d'oro Italia nel kayak slalom con Giovanni De Gennaro

Giovanni De Gennaro vince la prova del kayak a slalom in 88.22 senza commettere alcun errore. Una prova strepitosa che vale la medaglia d'oro per il campione italiano nei Giochi di Parigi 2024. Argento per il francese Castryck, che chiude in 88.42 davanti allo spagnolo Echaniz (88.87,).

Dodici anni dopo l'Italia torna sul gradino più alto del podio alle Olimpiadi.

Per l'Italia è la quarta medaglia in questa edizione dopo Martinenghi-Ceccon nel nuoto e la spada femminile.