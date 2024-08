Parigi 2024: Banti e Tita, "regata finale in pieno controllo"

Caterina Banti e Ruggero Tita hanno conquistato la medaglia d'oro bis nelle regate della classe Nacra 17 di vela dei Giochi di Parigi 2024. La romana e il velista di Rovereto si sono confermati campioni olimpici dopo aver centrato il primo a Tokyo 2020. "Oggi, rispetto ad altri giorni, il nostro lavoro era più semplice. Dovevamo fare una regata di controllo, e così abbiamo fatto, senza commettere errori", le parole di Caterina Banti, ai microfoni di RaiSport. "E' stata una regata difficilissima quella odierna, con vento molto leggero. Ma abbiamo gestito il vantaggio bene, senza rischiare nulla. Potevamo fare di più ma abbiamo 'controllato' la situazione oggi", ha sottolineato Ruggero Tita, sempre a RaiSport. E Michele Marchesini, direttore tecnico della Nazionale azzurra di vela spiega: "Esecuzione perfetta del piano tattico da parte dei nostri ragazzi, hanno portato avanti una gara esemplare, senza sbavature".

Parigi 2024: vela, Tita-Banti oro nel Nacra. Trionfo storico perché...

Ruggero Tita e Caterina Banti - dopo una serie di rinvii per la mancanza di vento - hanno conquistato la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Parigi 2024 nella vela.

Trionfo del 32enne trentino e la 37enne romana Nacra 17 al termine di una medal race conclusa in seconda posizione, un risultato che ha permesso all'Italia di portare a dieci i successi in questi Giochi.

Ruggero Tita e Caterina Banti entrano nella storia perchè conquistano il secondo oro consecutivo dopo quello delle Olimpiadi di Tokyo 2020 nelle acque di Enoshima, mai accaduto prima nella vela italiana

Olimpiadi, Tita e Banti sconfiggono il vento e regalano alla vela l'oro nel Nacra 17

Malgrado l'aria leggera in partenza, al limite del minimo per poter effettuare la prova, gli azzurri Ruggero Tita e Caterina Banti hanno vinto la medal race programmata per mercoledì 7 agosto 2024 e rinviata a queste ore. In avvio di regata l'Argentina seconda in classifica costretta a ripetere la partenza e Gran Bretagna squalificata per falsa partenza, gli unici a poter dare un minimo grattacapo agli azzurri restano i neozelandesi.

Ma è oro fin dalla prima boa, quella di bolina, passata in seconda posizione dietro alla barca francese in testa dalla partenza. Bastava un settimo posto ma Tita e Banti anche se con una tattica prudente hanno il pieno controllo della loro andatura e arrivano secondi con appena un minuto di scarto.