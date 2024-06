Red Bull Unforeseen, show al Nameless Festival 2024 tra musica e adrenalina

Red Bull Unforeseen, che show al Nameless Festival 2024

Anche quest’anno Red Bull è stata protagonista al Nameless Festival 2024, evento imperdibile tra musica e avventura. Questo festival, che si è svolto tra i comuni di Annone di Brianza, Molteno e Bosisio Parini, ha visto esibirsi oltre 100 artisti di fama internazionale, tra cui nomi del calibro di Deadmau5, DJ Snake, Annalisa, Chase & Status e molti altri.

Red Bull, sempre all'avanguardia nell'offrire esperienze uniche, ha portato al Nameless Festival 2024 il Red Bull Unforeseen, uno dei palchi più innovativi e spettacolari del festival. Con una superficie di 1000 mq, questo stage sarà teatro di esibizioni mozzafiato da parte di artisti come Hybrid Minds, Camo & Krooked, K Motionz, Koven, CK3 e Mother Inc. Ma non è tutto: il Red Bull Unforeseen riserverà ai partecipanti una serie di sorprese, inclusa una speciale performance di Viki Gomez, atleta Red Bull e tre volte campione mondiale di BMX Flatland

Al Red Bull Unforeseen, i partecipanti hanno potuto vivere un'esperienza immersiva, tra esibizioni musicali e attività sorprendenti. Questo spazio, caratterizzato da un'energia travolgente, rappresenta l'essenza dello spirito Red Bull: adrenalina, innovazione e creatività senza limiti. Non perdere l'occasione di assistere alle esibizioni degli artisti più elettrizzanti e di vivere momenti indimenticabili!

Una Line-up da Sogno

Il Nameless Festival 2024 è stata un'esperienza musicale senza pari, con cinque palchi completamente rinnovati:

JD Stage

Nameless Tent by Molinari

Live Stage by Garnier Fructis

Red Bull Unforeseen

Heineken The Offline Experience

Tra i protagonisti che si sono esibiti sui vari palchi ci saranno artisti di fama internazionale come Boys Noize, Claptone, Hardwell, Justice, Roger Sanchez, Subtronics, Tony Effe, e molti altri. Ogni palco ha offerto un'esperienza musicale unica, spaziando tra vari generi per soddisfare tutti i gusti del pubblico.