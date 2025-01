Serie A, i recuperi. Milan, tra poco Atalanta-Juventus

Serie A, serata di recuperi. Como-Milan, Atalanta-Juventus

Il calcio non si ferma; ieri il posticipo di Serie A (Monza-Fiorentina) ed oggi il via ai primi recuperi delle gare saltate per la Supercoppa in Arabia.

Como-Milan 1-2

I rossoneri alla ricerca del riscatto dopo il pareggio interno con il Cagliari affrontano la sorpresa del campionato. La squadra di Fabregas non mostra alcun timore psicologico e prova a giocarsela a viso aperto. Il Milan però ha il palliono del gioco e cerca di sfruttare le capacità di Leao. È proprio un'azione del portoghese a liberare, su respinta del portiere, Reijnders che di piatto al 20' si divora un gol clamoroso.

La prima frazione si chiude con la brutta notizia per Conceicao del problema muscolare per Pulisic.

Ad inizio ripresa il Milan si presenta con tre cambi: dentro Musah, Abraham e Jimenez ma è il Como a trovare su una ripartenza la rete del vantaggio con Assane Diao, neo acquisto comasco di questo mercato di gennaio.

Quando però si trova in svantaggio la squadra di Conceicao come già successo in Supercoppa riesce a dare il meglio di se. Bastano infatti 5 minuti per ribaltare il risultato con le sue "stelle". Prima un tiro al volo di Theo Hernandez e poi il tocco di Leao, imbeccato da Abraham, danno il 2-1 per i rossoneri.

Il Como non ci sta e le prova tutte per la rete del pareggio, sfiorata all'86 da Cutrone con un tocco in mischia bloccato da una clamorosa parata di Maignan.