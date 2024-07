Sinner vs Berrettini, ma prima è gara di palleggi tra i due tennisti. VIDEO

Sinner vs Berrettini a Wimbledon, il derby italiano in diretta su Sky

Il match tra Jannik Sinner e Matteo Berrettini si terrà mercoledì sul campo centrale di Wimbledon, terzo incontro della giornata a partire dalle 13:30. Non è facile prevedere esattamente l'orario di inizio del loro confronto, in cui entrambi scaglieranno potenti servizi a oltre 210 km/h; quello che è certo è che la partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su SkySport e Now.

Mentre si attende l'inizio del gioco, il clima rilassato è testimoniato da un video che sta diventando virale su internet. Nel filmato, i due stelle del tennis italiano, insieme a Flavio Cobolli (ex giocatore della Roma e amico di Edoardo Bove del calcio e del motociclista Fabio Di Giannantonio), si divertono a giocare a calcio durante una pausa dall'allenamento, dimostrando una notevole abilità nel palleggio.

Jannik Sinner and Matteo Berrettini hanging out and dribbling a football ahead of their anticipated match at Wimbledon tomorrow.



Love this 🇮🇹



(🎥 federicafanari/ IG) pic.twitter.com/vjw39qV6nM — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 2, 2024

Il match tra Sinner e Yannick Hanfmann, disputatosi ieri, lunedì 1 luglio, dalle 18:38 alle 21:36, è andato in onda su Sky, coincidendo parzialmente con gli Europei di calcio. Prima ha sovrapposto Francia-Belgio, che ha ottenuto 605.000 spettatori e il 5,5% di share su Sky, e successivamente Portogallo-Slovenia, che su Rai1 ha raggiunto 5.450.000 spettatori con il 31,9% di share, mentre su Sky ha avuto 735.000 spettatori e il 4,3%, totalizzando quasi 6,2 milioni di spettatori e il 36,2% di share complessivo.

Nonostante la competizione con il calcio, il match di tennis tra Sinner e Hanfmann ha attirato 434.000 spettatori e il 2,8% di share, un risultato positivo per essere il primo turno.

La partita imminente tra Sinner e Berrettini, non avendo concorrenza dal calcio (gli ottavi si concludono oggi, e si parlerà di calcio solo venerdì per i quarti), potrebbe raddoppiare questi numeri. Superando gli 800.000 spettatori, entrerebbe nella top ten delle migliori trasmissioni di tennis su Sky, vicino ai risultati delle partite recenti contro Tsitsipas a Monte Carlo e Medvedev a Miami.