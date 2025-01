Al via la Supercoppa Italiana con Atalanta-Inter. La guida sulla manifestazione a Riad

Tutto sulla Supercoppa Italiana a Riad

Stasera alle 20 con la sfida Atalanta-Inter, prende il via la Supercoppa Italiana. Una volta la manifestazione si svolgeva su gara secca tra la vincente del Campionato di Serie A e la vincente della Coppa Italia. Da qualche anno però si è passati ad una sorta di torneo a 4 squadre.

La formula

La Supercoppa Italiana prevede due semifinali e poi la finale tra le vincenti delle prime due sfida. Prima partita sarà Atalanta-Inter, seguita venerdì 3 gennaio da Juventus-Milan. La finale sarà invece lunedì 6 gennaio. Tutte le partite si giocheranno alle ore 20 con diretta tv su Canale 5 in chiaro ed in esclusiva.

Le tre gare non prevedono i tempi supplementari. In caso di pareggio quindi si passerà direttamente ai calci di rigore; questo per evitare sforzi ulteriori in un calendario già fitto di partite.

Le quote degli scommettitori

Secondo le agenzie di scommesse l'Inter è la grande favorita per la vittoria finale seguita dalla Juventus preferita all'Atalanta malgrado le differenti prestazioni in campionato.

Per SNAI l'Inter viene data a 2.50, la Juventus a 4.00, infine Milan ed Atalanta appaiate a 4.50

Per BWIN l'Inter viene data a 2.15, la Juventus a 4.00, infine Milan ed Atalanta appaiate a 4.50

Per SISAL l'Inter viene data a 2.25, la Juventus a 4.50 come l'Atalanta, chiude il Milan 5.00

Budget e Montepremi

L'Arabia Saudita non ha badato a spese per ospitare la manifestazione. Sono ormai tre anni che la Supercoppa si disputa a Riad ma quest'anno il montepremi è stato ulteriormente aumentato.

In totale i sauditi hanno messo sul piatto 23 milioni: 8 andranno alla squadra vincitrice, 5 alla finalista; le due sconfitte in semifinale incasseranno 2,5 milioni. Va detto che la Lega Serie A ha deciso di dividere tra le altre 16 squadre di Serie A che non parteciperanno alla manifestazione, un gettone complessivo da 2,5 mln.

Un anno fa il montepremi fu di 23 milioni.