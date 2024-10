Stellantis allarma anche Palazzo Chigi: Tavares audito in Commissione attività produttive l'11 ottobre

Stellantis, Meloni convochi i vertici: mozione bipartisan per salvare l'occupazione italiana

La crisi di Stellantis sta raggiungendo un punto critico, e il governo italiano vuole risposte immediate. John Elkann, presidente del gruppo, e Carlos Tavares, amministratore delegato, saranno probabilmente convocati con urgenza a Palazzo Chigi per chiarire il piano industriale e garantire la tutela dell’occupazione in Italia. Questa decisione è stata inserita in una mozione che sarà votata oggi in Parlamento, firmata da diverse forze politiche, sia di maggioranza che di opposizione, unite nella richiesta di trasparenza da parte del colosso automobilistico.

Le preoccupazioni riguardano principalmente il futuro delle attività industriali di Stellantis in Italia. La mozione presentata in Parlamento, con firme tra cui Matteo Richetti (Azione), Chiara Appendino (Movimento 5 Stelle) e Gianluca Caramanna (Fratelli d’Italia), chiede che il management di Stellantis fornisca chiarimenti sugli impegni presi con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in particolare sul numero di lavoratori che hanno lasciato gli stabilimenti italiani. Tuttavia oggi, dopo il disastroso crollo di ieri, sul listino Stellantis sale dello 0,66%.

Stellantis: l'11/10 audizione Tavares in commissione Camera

"La complessa congiuntura internazionale ed europea in cui si trova il settore dell’Automotive richiede risposte rapide, frutto anche dell’interlocuzione fra tutte le realtà del settore coinvolte. In questo contesto, il contributo e la volontà di dialogo e di confronto di Stellantis è costante. A cominciare dal rapporto con le Istituzioni: dal Ministero per le Imprese e il Made in Italy, guidato dal Ministro Adolfo Urso, al Parlamento". Lo segnala il gruppo in una nota nella quale conferma che "in In questo spirito di collaborazione, a seguito delle interlocuzioni con il Presidente della X Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo, On. Alberto Luigi Gusmeroli, Stellantis conferma che l’Amministratore Delegato del Gruppo, Carlos Tavares, interverrà in Commissione il prossimo 11 Ottobre alle ore 13". "Con la sua presenza - si sottolinea - , Tavares potrà offrire il quadro più esaustivo sulla produzione automobilistica del Gruppo in Italia, oggetto dell’audizione".