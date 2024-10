Stellantis, Meloni chiamata ad agire: Palazzo Chigi chiede la convocazione urgente di Elkann e Tavares

Stellantis, Meloni convochi i vertici: mozione bipartisan per salvare l'occupazione italiana

La crisi di Stellantis sta raggiungendo un punto critico, e il governo italiano vuole risposte immediate. John Elkann, presidente del gruppo, e Carlos Tavares, amministratore delegato, saranno probabilmente convocati con urgenza a Palazzo Chigi per chiarire il piano industriale e garantire la tutela dell’occupazione in Italia. Questa decisione è stata inserita in una mozione che sarà votata oggi in Parlamento, firmata da diverse forze politiche, sia di maggioranza che di opposizione, unite nella richiesta di trasparenza da parte del colosso automobilistico.

La situazione è preoccupante: Stellantis ha recentemente emesso un profit warning, segnalando difficoltà economiche, il che ha causato un crollo del 14,7% delle azioni a Milano. Secondo quanto riportato da Milano Finanza, questo calo ha avuto ripercussioni anche su altre società del gruppo Exor, come Ferrari, contribuendo a una perdita complessiva di 10 miliardi di dollari nel settore automobilistico globale. Non solo in Italia, ma anche in Europa e negli Stati Uniti, il comparto auto è in forte difficoltà. General Motors e Ford hanno registrato cali del 3% e del 2,5% a Wall Street, mentre Aston Martin ha subito una perdita del 24,5% a Londra e Renault del 5,7% a Parigi.

Le preoccupazioni riguardano principalmente il futuro delle attività industriali di Stellantis in Italia. La mozione presentata in Parlamento, con firme tra cui Matteo Richetti (Azione), Chiara Appendino (Movimento 5 Stelle) e Gianluca Caramanna (Fratelli d’Italia), chiede che il management di Stellantis fornisca chiarimenti sugli impegni presi con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in particolare sul numero di lavoratori che hanno lasciato gli stabilimenti italiani. Tuttavia oggi, dopo il disastroso crollo di ieri, sul listino Stellantis sale dello 0,66%.