The Boss è ufficialmente miliardario, nuovo record per Springsteen

The Boss è ufficialmente miliardario

Bruce Springsteen, soprannominato The Boss dai suoi fan, è diventato ufficialmente un miliardario, con una stima di Forbes che valuta il suo patrimonio netto a 1,1 miliardi di dollari. Una parte significativa della sua ricchezza è stata acquisita negli ultimi anni, con successi come "The River".

Tuttavia, la vendita del suo catalogo musicale a Sony nel 2021 per circa mezzo miliardo di dollari ha rappresentato la sua mossa finanziaria più vantaggiosa. Questa vendita è avvenuta dopo il successo del suo spettacolo a Broadway.

Attualmente, Springsteen è impegnato in un tour mondiale che proseguirà fino al 2025. Secondo dati di Pollstar, solo nel 2023 ha venduto oltre 1,6 milioni di biglietti per i suoi concerti, generando 380 milioni di dollari di entrate.

A 74 anni, l'autore di "Dancing in the Dark" continua a dimostrare grande vitalità. Con 140 milioni di album venduti globalmente e numerosi riconoscimenti come 20 Grammy, un Oscar e l'inclusione nella Rock and Roll Hall of Fame, la sua carriera continua a essere fonte di ispirazione.

È inoltre previsto un film biografico su di lui, con Jeremy Allen White, noto per "The Bear", che lo interpreterà. Tra gli altri artisti che hanno raggiunto il miliardo di dollari ci sono Rihanna, Jay-Z e Taylor Swift.