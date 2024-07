Ue, i polacchi sfidano Meloni per la presidenza dei Conservatori: la cavalcata dirompente è diventata un piccolo trotto...

Nell’ingranaggio di Meloni è entrato qualche sassolino: la cavalcata dirompente è divenuta piccolo trotto

La notizia c’è, eccome! Ma, stranamente, nessuno -in Italia- sembra filarsela troppo. Eppure l’annunciata defenestrazione di Giorgia Meloni da Presidente del partito conservatore e riformista europeo (ECR) ad opera di Mateusz Morawiecki l’ex, Premier e leader dei conservatori polacchi, assume un significato assai particolare, non tanto e forse non solo per l’Europa, quanto, piuttosto, per la politica italiana.

Sì, perché la cavalcata trionfale che ha portato la garbatellina a Palazzo Chigi è iniziata proprio da Bruxelles, con la elezione a capo di ECR. Era il 29 settembre 2020 e per la prima volta nella sua storia politica, l’Europa vedeva salire all’apice di un partito una donna.

Un riconoscimento che la rafforzò enormemente anche in Italia e le diede la spinta propulsiva per stravincere le elezioni politiche del 25 settembre 2022. La prima leader di un partito europeo era diventata la prima Premier della Repubblica Italiana con un partito che dal 4% era salito oltre il 28% affermandosi come la principale forza politica italiana.

Un’ascesa dirompente e irrefrenabile che registra, proprio a Bruxelles, dopo appena quattro anni, la prima dura, bruciante e secca battuta di arresto. Una semplice e pura coincidenza oppure un segnale politico che merita attenzione (sapendo che in politica i segnali come gli atteggiamenti contano più delle parole)?

Certo è, che se di segnale si tratta, esso non è venuto a caso né, tantomeno, da solo. Dal risultato elettorale non proprio esaltate (sebbene maggiore del 2019) di sportellate alla premier italiana ne sono arrivate parecchie: la fuga di VOX verso i sovranisti del leader ungherese Viktor Miháli Orbán e la retrocessione di ECR a quarto partito europeo, la perdita del feeling con Ursula von der Leyen con l’autentico rischio di una penalizzazione per l’Italia nella costituzione della prossima commissione europea e, per ultimo, l’apertura di un duello serrato e senza esclusione di colpi tutto interno alla maggioranza di governo tra la Lega e Forza Italia.

Per Giorgia Meloni un mese di luglio decisamente alle corde a cui si è aggiunta -nelle ultime ore- la sfida (capitale?) lanciata da Morawiecki e dal partito dei conservatori polacchi (PIS) per la conquista della presidenza di ECR. Sembra che la cavalcata abbia ceduto il passo prima al galoppo e poi al piccolo trotto. Il rischio di fermarsi è concreto e Matteo Renzi -che la politica la conosce bene (come le sportellate)- si è affrettato a invocare elezioni anticipate.

Un azzardo in stile renziano, ma qualche sassolino nell’ingranaggio di Giorgia Meloni e del suo governo sembra esserci davvero entrato. ECR, docet!