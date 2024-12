Urban Vision: il primo gruppo editoriale che porta contenuti nelle città

Urban Vision, azienda leader nella comunicazione urbana, lancia il suo nuovo progetto editoriale che segna un'importante innovazione nel panorama della comunicazione. Con l’acquisizione di testate iconiche come Rolling Stone e ArtNews, e il partenariato con Viva El Futbol, Urban Vision diventa il primo gruppo editoriale che porta contenuti editoriali direttamente nel cuore delle città italiane, attraverso impianti digitali urbani e spazi pubblici interattivi.

Urban Vision: innovazione e comunicazione urbana al servizio dei cittadini

Urban Vision è da sempre pioniera nella comunicazione urbana, e con questo nuovo passo consolidato, l’azienda punta a trasformare lo spazio pubblico in un veicolo di comunicazione. Grazie all’uso di impianti digitali strategicamente posizionati nelle principali piazze e strade, i contenuti editoriali raggiungeranno i cittadini in modo diretto e immediato. L’obiettivo è creare un dialogo continuo tra i lettori e i temi più rilevanti della contemporaneità, spaziando dal lifestyle all’economia, dalla cultura alla tecnologia.

Un gruppo editoriale innovativo per il futuro delle città

Il nuovo gruppo editoriale Urban Vision segna un passo decisivo nel portare contenuti di qualità a un pubblico ampio e diversificato. Non si limiterà a trasmettere informazioni attraverso i canali tradizionali, ma utilizzerà la città stessa come una piattaforma dinamica di comunicazione, in grado di coinvolgere direttamente i cittadini in ogni momento della loro giornata.

Gianluca De Marchi, CEO Urban Vision ha dichiarato: “Vogliamo rendere l’informazione parte integrante della vita urbana, creando un’esperienza immediata e interattiva. Il nostro network non è solo un mezzo di informazione, ma una forma nuova di connessione tra contenuti e persone.”

Urban Vision: dalla conservazione del patrimonio alla comunicazione digitale

Fondata nel 2004, Urban Vision ha da sempre unito innovazione e cultura, investendo nel restauro di monumenti storici e opere d’arte. Con oltre 298 milioni di euro destinati a 396 restauri, l’azienda ha avuto un impatto significativo sulla preservazione del patrimonio culturale italiano. Tra i suoi progetti più noti figurano i restauri del Duomo di Milano, del Colonnato di San Pietro e della Fontana della Barcaccia. Ora, con la creazione di un primo gruppo editoriale, Urban Vision integra la sua missione di valorizzazione del patrimonio con un approccio all’avanguardia alla comunicazione digitale.

Il futuro della comunicazione urbana con Urban Vision

Il nuovo progetto editoriale di Urban Vision non è solo una novità nel panorama dell’editoria, ma una vera e propria rivoluzione nella comunicazione urbana. Grazie a un linguaggio visivo innovativo e alla creazione di contenuti coinvolgenti come reel e video brevi, Urban Vision intende rendere l’informazione più accessibile e vicina alla realtà dei cittadini, sfruttando il potenziale della città come piattaforma interattiva.

Con questo progetto, Urban Vision non solo rinnova la comunicazione urbana, ma contribuisce anche a creare nuove opportunità per i brand, favorendo l'integrazione tra estetica, funzionalità e contenuti editoriali di alta qualità.