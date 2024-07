Pisa, violenta una donna e la costringe ad abbracciarlo per tutta la notte: arrestato un 45enne

Un uomo minaccia, violenta e costringe a dormire con lui per ore una sconosciuta. Quando riesce a scappare, la donna denuncia e il 45enne viene arrestato

Un uomo di 45 anni di origine egiziana, irregolare nel territorio, è stato arrestato dalla squadra mobile della questura di Pisa con l'accusa di violenza sessuale e sequestro di persona. Avrebbe abusato sessualmente di una donna mentre si trovava nella stazione di Pisa. Dopo la violenza, la donna è corsa negli uffici della Polizia Ferroviaria a denunciare. Gli agenti, con l'aiuto della squadra mobile della questura di Pisa, hanno identificato l'uomo in poche ore, ancora nelle vicinanze della stazione ferroviaria. In relazione al grave quadro indiziario e al profilo personale dell’indagato (già condannato per violenza di genere e annoverante numerosi precedenti di polizia oltre ad essere senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale) gli operatori lo hanno fermato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria nel carcere Don Bosco di Pisa.

La violenza si sarebbe svolta nella notte tra martedì 16 e mercoledì 17 luglio nella stazione ferroviaria della città toscana. L'uomo e la donna non si conoscevano, ma avevano iniziato a parlare in maniera gentile. Poi, però, il 45enne avrebbe assilito la vittima al collo e l'avrebbe minacciata con una pietra intimandole di seguirlo. A questo punto, in una zona appartata poco distante dalla stazione, si è consumata la violenza durata diverse ore, al termine della quale la donna era costretta a rimanere abbracciata al suo aguzzino, riuscendo a scappare soltanto quando questo si era addormentato.